الأحد 23 تموز 2023
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مندوبا عن الملك.. الخصاونة يشارك في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة

بشر الخصاونة
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، يشارك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة الذي تنظمه الحكومة الإيطالية في العاصمة روما اليوم الأحد .اضافة اعلان
ويهدف المؤتمر الذي يشارك به قادة وزعماء ومسؤولون من دول أوروبية وعربية وإفريقية وممثلون عن المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية، إلى توحيد جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الناجمة عن أزمات اللجوء والهجرة .
وسيلقي رئيس الوزراء كلمة في المؤتمر تركز على الجهود التي يبذلها الأردن لمواجهة التحديات التي تفرضها أزمات اللجوء على الاقتصاد الوطني وأهمية زيادة التعاون بين الدول والجهات والمنظمات المعنية لتوفير عيش كريم للاجئين، لحين توفر الظروف الملائمة التي تكفل عودتهم إلى أوطانهم .
ويعقد رئيس الوزراء لقاءات مع عدد من رؤساء الوزراء والمسؤولين المشاركين في المؤتمر.-(بترا)
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