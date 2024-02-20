منها الأردن.. كردستان العراق يسمح لمواطني 53 دولة بالدخول دون تأشيرة

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وبموجب تلك التوجيهات، سيكون بإمكان مواطني تلك الدول القادمين عبر المطارات أو المعابر البرية الحصول على التأشيرة لحظة دخولهم أراضي الإقليم.واشترطت وزارة الداخلية، على المسافرين أن تكون صلاحية جوازات سفرهم تمتد لـ6 أشهر من تاريخ الدخول لإقليم كردستان، وفق ما نشره الموقع الرسمي للحكومة.وتشمل تلك الدول: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وروسيا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية وكندا والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وتركيا وإيران ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، اليونان، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، ألبانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، لبنان، الفاتيكان، ليختنشتاين، المملكة العربية السعودية، عمان، البحرين، الأردن.وفي الـ22 من شباط/ فبراير 2023، أعلن رئيس الوزراء الكردستاني مسرور بارزاني، إطلاق أول بوابة تأشيرات إلكترونية في إقليم كردستان، وهي جزء من أجندة الحكومة في مجال رقمنة الخدمات العامة.