الخميس 14 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"من إخوانكم بالأردن".. قراصنة يخترقون موقع جيش الاحتلال ويبثون رسالة (صورة)

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قراصنة يخترقون موقع جيش الاحتلال ويبثون رسالة

اخترق قراصنة قالوا إنهم أردنيون، موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي على الإنترنت، وبثوا رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني باللغة العربية.

ونشرت القناة 12 الإسرائيلية صورة تقول إنها لعملية الاختراق التي تمت لموقع الجيش بالنسخة الإنجليزية قبل أن يتم استعادة الموقع.

وجاء في الرسالة "لن نتلقى من غطرستكم وهذ الظلم لأهلنا في غزة، إلا الإرهاب والقتل والحرب سواء برًا أو جوًا أو إلكترونيًا"، مضيفة "وما هذا إلا رد على أعمالكم القذرة وهمجيتكم وقتل أهلنا المستضعفين في غزة".

وجاء في الرسالة أيضًا "إنها البداية فقط، ومن هنا نقول لكم إننا لن نقبل إلا بتحرير أرضنا فلسطين من البحر إلى النهر، وحتى لو استمرت حربنا معكم إلى الأبد فلن تجدوا منا إلا القتل"، واختتمت الرسالة "من إخوانكم في الأردن".

وبين الفينة والأخرى، تشهد مواقع إلكترونية إسرائيلية هجمات من متضامنين مع القضية الفلسطينية حول العالم.-(الجزيرة)

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