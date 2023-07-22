مهرجان صيف عمان ينطلق الخميس المقبل

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تنطلق يوم الخميس المقبل فعاليات مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق بدورته الحادية والعشرين، والذي سيقام بالمركز الاردني للمعارض الدولية في مكة مول، وبرعاية رئيس مجلس النواب احمد الصفدي.ويشارك في المهرجان، الذي تنظمه شركة "المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض" (ابكو)، ويستمر عشرة أيام، شركات صناعية محلية واسعة إضافة لشركات دولية من فلسطين وإيران وباكستان ومصر وسوريا.ويشتمل المهرجان، الذي سيفتح أبوابه من الساعة الرابعة عصرا وحتى الحادية عشرة ليلا، على العديد من المعروضات، منها الصناعات الغذائية والمفروشات والملابس والإكسسوارات والصناعات البلاستيكية والكيماوية "المنظفات" والتحف والهدايا.وأشار مدير عام الشركة رائد أبو سعدة في بيان، اليوم السبت، إلى أن الدخول لأرض المهرجان سيكون مجانا، إضافة لتوفير خدمة البيع المباشر لمرتاديه والزائرين وتوزيع الهدايا والجوائز وإقامة المسابقات وفعاليات للأطفال.وأوضح أن المهرجان، الذي سيقام على مساحة 11 ألف متر مربع يعد من أهم معارض التسوق والترفيه التي تقام محليا كونه يتيح الفرصة لضيوف المملكة من العرب والمغتربين الأردنيين والمقيمين للاطلاع على ما حققته الصناعة المحلية من تطور وازدهار وتنافسية عالية.وأكد أن المهرجان يجمع كبرى شركات الصناعة المحلية والعربية والدولية تحت سقف واحد ما يشكل فرصة حقيقية أمام رجال الأعمال للقاء أصحاب المصانع والتجار والاطلاع على منتجاتهم وعقد شراكات تجارية بينية.وقال أبو سعدة إن إقامة مثل هذه الفعاليات تسهم في الترويج للصناعة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة، إلى جانب تعزيز دور المملكة كمقصد مميز للسياحة العائلية، ولاسيما من دول الخليج العربي.- (بترا)