"مهمة بلير".. استكمال وعد بلفور يصطدم بصمود الفلسطينيين

محمد سمور الرنتيسي

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في ظل انشغال العالم بالمعارك الطاحنة التي تدور بين جيش الاحتلال الصهيوني وفصائل المقاومة في قطاع غزة، وتصاعد حالة الترقب للمساعي الرامية إلى وقف إطلاق النار وإعلان هدنة إنسانية جديدة، كان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، منغمسا في التحضير لمهمة مشبوهة وخطيرة تهدف إلى تهجير الغزيين من أرضهم، في خطوة وُصفت بأنها تأتي استكمالا لما عرف بـ”وعد بلفور المشؤوم” الذي أصدرته بريطانيا بمشاركة أميركية عام 1917.ولم تعد مهمة بلير سرية رغم أنه أُريد لها أن تكون كذلك، ذلك أن القناة 12 العبرية ذكرت أنه كان في زيارة خفيّة إلى الكيان الأسبوع الماضي، وعقد اجتماعات غير معلنة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، لبحث تعيينه وسيطا بين الاحتلال ودول غربية لإقناعها باستقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وهو ما نفاه لاحقا مكتب بلير.ومخططات التهجير بشكل عام، برزت إلى السطح بعد فترة وجيزة من بدء العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة، عندما طلب جيش الاحتلال من سكان غزة مغادرة أماكنهم والتوجه جنوبا نحو الحدود مع مصر، ما أثار حينها ردود فعل عربية غاضبة ورافضة لمخططات التهجير، لا سيما من قبل الأردن ومصر بوصفهما الأكثر تضررا وبشكل مباشر، خصوصا أن نجاح مخططات الاحتلال في غزة، يعني امتدادها إلى الضفة الغربية على الحدود مع الأردن.وخلال الفترات الماضية، تصاعد الحديث “إسرائيليا” عن التهجير، أبرزها تصريحات لوزيري الأمن القومي والمالية الصهيونيين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش أول من أمس الاثنين، وتصريحات أخرى لنتنياهو قبل نحو أسبوع، وكذلك اقتراح النائب داني دانون من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، قضية الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة قبل ما يزيد على شهر.ويبدو واضحا أن كيان الاحتلال يريد حتى الرمق الأخير، أن يستغل حالة الدمار غير المسبوقة التي ألحقها بمباني غزة، وكذلك عدم توفر الماء والغذاء والدواء ومختلف مقومات الحياة مع استمرار القصف والقتل الهمجي، ليدفع السكان للنظر إلى خيار التهجير بوصفه طوق نجاة، سواء كان التهجير لمصر أو دول أخرى منها الدول الغربية التي يتم إعداد بلير لخوض مفاوضات معها.ومن بين أبرز ردود الفعل على مهمة بلير، أعلنت الرئاسة الفلسطينية أنها ترفض أي محاولات مشبوهة لتكليف بلير أو غيره بالعمل من أجل تهجير المواطنين من قطاع غزة، معتبرة أن هذا الأمر يعد عملا مدانا ومرفوضا.أما حركة حماس، فقالت من جهتها، إن “تصريحات قادة الكيان حول تهجير سكان غزة، مجرد أحلام يقظة غير قابلة للتنفيذ أمام صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة”، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لمواجهتها.وأضافت الحركة تعقيبا على تصريحات لوزيري الأمن القومي والمالية الصهيونيين، دعما فيها “هجرة طوعية” لسكان غزة، أنه “يتوجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة، العمل على تفعيل أدوات القانون الدولي في وجه هذه المواقف الفاشية، التي تعتبر جريمة حرب متكاملة، ومحاسبة قادة الكيان المحتل على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا والأطفال والمدنيين العزّل”.وحول ذلك، يقول المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات لـ”الغد”، إن “توني بلير عراب فاشل في كل ما فعله سابقا، ولا أحد يثق به سوى بعض الدول، لكن أن تصل إسرائيل إلى هذا المستوى من احتقار القانون الدولي واحتقار قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والهيئات الدولية، فهذا أمر غير مسبوق في العلاقات الدولية”.وأشار الحوارات إلى أن الاحتلال يتخطى بذلك مجموعة كبيرة من القوانين، كقانون التقسيم، وقانون حق العودة، وكل القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وكل إجماع المجتمع الدولي على ضرورة إقامة دولة للفلسطينيين ومنع التهجير لأنه مخالف للقانون الدولي.وأضاف أن “الاحتلال يتبع في غزة خطة منهجية وهي تهجير السكان وتضييق سبل العيش عليهم لدفعهم إلى خارج الحدود والتخلص من عبء سكاني كبير، لكن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني طوعا أو قسرا، تصطدم بالتأكيد برفض الشعب للهجرة بكل أشكالها ورفضه كل الخيارات المطروحة، لأن لديه مشروعا وطنيا يسعى لتحقيقه ويناضل من أجله ويموت لأجله”.ويرى الحوارات أن “فكرة التهجير بالتالي، ستفشل كما فشلت أهداف صهيونية غيرها، فالشعب الفلسطيني تمرس في الصمود والبقاء على أرضه رغم كل التحديات، ولا تغريه أي هجرة أينما كانت، فلن يضع الشعب الفلسطيني طموحاته الوطنية وراء ظهره أبدا”.أما دكتور العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة اليرموك، محمد خير الجروان فيقول لـ”الغد”، إن “إسرائيل طوال تاريخها، لم تكن بعيدة عن سياسة التهجير، ليس فقط تجاه سكان غرة، بل لكل فلسطيني داخل أراضي فلسطين التاريخية، فهذه المخططات موجودة حتى من قبل تأسيس الكيان الذي قام على مبدأ التهجير القسري للفلسطينيين بأبشع الوسائل الطرق، والمذابح التي ترتكبها قوات الكيان في غزة اليوم ليس إلا تكرارا لمذابح وجرائم الاحتلال الدموية منذ 1948”.وفيما يتعلق بتمسك الكيان الصهيوني بهذه المخططات، أشار الجروان إلى أن ذلك مرتبط بـ”نظرة إسرائيل للسلام وحل القضية الفلسطينية، فالسلام من وجهة نظرها هو ما يحقق أمنها ومصالحها على حساب الفلسطينيين وضمان عدم وجود دولة أو قيادة فلسطينية موحدة؛ لأن هذا أكبر تهديد لأمن إسرائيل وبقائها، وتابعنا ظهور دعوات التهجير القسري لسكان القطاع لدول مجاورة خاصة مصر، ونتيجة للرفض الواسع لهذه التصريحات عربيا ودوليا تراجعت إسرائيل ظاهريا عن هذا الأمر.”واستدرك: “لكن سياساتها وعملياتها العسكرية على الأرض - من قبيل حجم العمليات ونوعيتها واستهدافها الشامل لمرافق البنية التحتية ومراكز الإيواء وإجبار الغزيين على النزوح من الشمال للجنوب دون أي ضمانات لعودتهم لمنازلهم وتحويل القطاع إلى منطقة غير صالحة للسكن- أكدت أنها تتخذ من سياسة التهجير حلا نهائيا لمشكلة قطاع غزة، وحلا نهائيا للقضية الفلسطينية من وجهة نظرهم وليس السلام، واتفاقات السلام والحل العادل القائم على أساس الدولتين الذي تدعمه الدول العربية”.ومع فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية في إنهاء حكم حماس والقضاء على قوتها العسكرية، يقول الجروان: “أصبح الحديث يدور حول تهجير طوعي وهو مفهوم موجه بالدرجة الأولى للدول الغربية ليحثها على التراجع عن مواقفها الرافضة -حتى لو ظاهريا كمواقف إدارة بايدن- لتهجير سكان القطاع والضغط على دول الجوار خاصة مصر والأردن للقبول بهذه المعادلة”.وتطرق إلى أنه و”بعد أن سربت وسائل الإعلام الصهيونية الحديث عن مهمة بلير، قوبلت بنفي مباشر من مكتبه، لكن بصرف النظر عن مدى صحة هذا الخبر، فلو صح؛ فإسرائيل تحاول الاستفادة من شخصية جدلية لديها المهارات والخبرات والعلاقات اللازمة لمحاولة تنفيذ مثل هذا المخطط وإقناع الدول الغربية بتبنيه، خاصة في ظل علاقاته القوية مع بعض دوائر صنع القرار في المنطقة العربية”.وأضاف الجروان: “هذه مهمة معقدة أمام بلير، ومن الصعب تحقيقها فيما يتعلق بالدول الغربية التي ترفض ظاهريا فكرة التهجير القسري، وكذلك ترفض بشكل قاطع استقبال سكان القطاع لأسباب عديدة خاصة ما تعلق بالدعاية الصهيونية في المجتمعات الغربية التي شيطنت المدنيين وصورتهم على أنهم إرهابيون، لكن يدور الحديث حاليا عن استقطاب دول في أميركا اللاتينية وأفريقيا لتنفيذ مثل هذه المخططات واستقبال المهجرين مقابل حوافز مالية ويبقى ذلك في إطار التكهنات”.وعلاوة على ذلك، يؤكد الجروان أنه “منذ اليوم الأول للعدوان الصهيوني، أعلن الفلسطيني في غزة تمسكه بأرضه ووطنه وقضيته وحقوقه ومصيره وقيادته، وفشل الاحتلال في تأليب السكان على حركة حماس كما كان يعتقد ويؤمن، لأن القطاع صمد أمام الحصار المفروض على القطاع منذ 2007 ولا يختلف الحصار الطويل الذي تعرض له القطاع في نتائجه عن نتائج عمليات إسرائيل العسكرية الحالية”.وأضاف: “أما فيما يتعلق بالفصائل، فليس أمامها خلال هذه الحرب وجرائم الإبادة ومخططات التهجير إلا الوحدة وإيجاد قيادة فلسطينية جامعة تخرج جميع الفصائل من مصالحها الضيقة إلى المصلحة العليا المرتبطة بفلسطين وطنا لكل الفلسطينيين وعاصمتها القدس”.ولفت إلى أن “الموقف المصري واضح فيما يتعلق بتهجير سكان القطاع إلى سيناء، حيث رفضت مصر ذلك رفضا قاطعا، لأنها تعتبره تهديدا لأمنها القومي وسيادتها وحلا للقضية على حسابها، ومن خلال تصريحات المسؤولين المصريين، خصوصا الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهم لم يعارضوا فكرة التهجير إلى أي منطقة داخل حدود إسرائيل، وربما إلى دول أخرى باستثناء مصر، وأعتقد أن هذا ما دفع إسرائيل وشجعها للتفكير بأطراف ثالثة تستقبل الغزيين في حال تم تنفيذ مخططات التهجير الطوعي التي يروجون لها في هذا الوقت”.ويرى الجروان أن “نجاح إسرائيل في تنفيذ مخططات التهجير لسكان غزة بالتأكيد سيدفعها إلى اتباع نفس السياسية تجاه سكان الضفة الغربية وحتى عرب الـ48، وبالتالي هذا يشكل تهديدا مصيريا ووجوديا للأردن التي رفضت هذه السياسات وقاومتها على مدى السبعة عقود الماضية، لأنها تشكل خرقا لاتفاقيات السلام وتنفيذا لما سمي بالوطن البديل، وكان من الطبيعي أن تهدد الأردن بالحرب وتعتبر التهجير بمثابة إعلان حرب”.وأضاف: “القيادة الأردنية التي آمنت بالسلام وحل الدولتين وبذلت جهودا كبيرة لدفع إسرائيل على تنفيذها ومثلت الفلسطينيين والقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية تدرك خطورة نجاح مثل هذه السياسات على حساب الأردن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش بدول آمنة كاملة السيادة”.من جهته، اعتبر دكتور العلوم السياسية بدر عارف الحديد، أن نفي مكتب بلير لصحة الحديث عن مهمته لا يعني بالضرورة أنه صادق، لا سيما أن جميع المعطيات تؤكد إصرار الاحتلال على المضي بمخططات التهجير كأحد أهم أهدافه غير المعلنة في الحرب الهمجية على قطاع غزة.وقال الحديد لـ”الغد”، إن الموقف العربي الواضح والحاسم، لا سيما من قبل ومصر والأردن، تجاه مخططات التهجير إلى سيناء، على الأرجح دفع الكيان إلى البحث عن مخارج أخرى، كالبحث عن دول تستقبل اللاجئين، وبالتالي فإن الحديث عن مهمة بلير تأتي في هذا السياق.لكن الحديد، شدد على أن “مهمة كهذه سواء تولاها بلير أو غيره، لن ترى النور وستفشل في مهدها”، مشيرا إلى أن التهجير مرفوض من سكان غزة قبل غيرهم، فضلا عن رفض مختلف الأطراف الفلسطينية والدول العربية، ومؤكدا في الوقت ذاته أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بنكبة ثانية ويمتلك من الوعي والصمود ما يمكنه من إجهاض أي مخططات تهجير، أو أي مخططات أخرى تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.