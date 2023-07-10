مهيدات: أسعار الأدوية تقل مع مرور الزمن

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قال مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، الأحد، إنّ أسعار الأدوية في الأردن مبنية على 4 أسس ثابتة ومنشورة في الجريدة الرسمية.وأضاف مهيدات، لبرنامج "صوت المملكة"، أن الأسس التي تبنى عليها أسعار الأدوية، هي "سعر تكلفة العلاج، وسعر بيعه في بلد المنشأ، وسعر الدواء في السعودية، وسعر الدواء في 19 دولة".وأوضح أن الـ19 دولة هي دول مختلفة عربية وأجنبية محيطة وغير محيطة ونأخذ معدل السعر فيها لوجود تشابه كبير جدا بين دخل الفرد في هذه الدول والأردن.وبيّن، أن ضريبة المبيعات على الأدوية 4% فقط، ويوزع هامش الربح إمّا على الصانع أو المستودع المستورد وأيضا الصيدلية لأن الدواء يمرّ بأكثر من مرحلة، حيث إنّ 38% هامش الربح الدوائي، بما فيه تكاليف الجمارك والنقل والتخزين وأمور فحص الأدوية.ونوّه إلى أن أسعار الأدوية ينظر فيها بشكل مبرمج مستمر وليس بشكل موسمي، قائلا: "كل فترة يعاد تسجيل الدواء، لكن لم نتوقف عند إعادة تسجيل الدواء حتى ننظر في سعره".وأشار، إلى وجود قرابة 8 آلاف صنف دوائي مسجلة ومسعرة بالأسواق، حيث يُعاد مراجعة الأسعار بشكل مستمر، وعند الانتهاء من مراجعة الأدوية المسجلة يتم إعادة النظر بالأسعار.وأكّد مهيدات، أن أسعار الأدوية تقل مع مرور الزمن.وينفق الأردن قرابة 380 مليونا على الإعفاءات الطبية ولا يوجد إعفاءات طبية في الدول التي أسعار الأدوية فيها منخفض، مبينا أن من تقل أعمارهم عن 6 سنوات مُعفَون ومن أعمارهم أكثر من 60 سنة مُعفَون أيضا طبيا.وخفضت مؤسسة الغذاء والدواء منذ بداية العام الحالي حتى بداية تموز أسعار أدوية قرابة 700 صنف، والعام الماضي خفضت أسعار قرابة 860 صنفا دوائيا.وقال مهيدات، إنّ المؤسسة تنوي تسعير أو وضع سقوف سعرية على المكملات الغذائية التي تحتل نسبة كبيرة من الفاتورة العلاجية للمواطنين.