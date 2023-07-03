الإثنين 03 تموز 2023
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مهيدات: إغلاق 7 منشآت غذائية مخالفة وإيقاف 39 خلال عيد الأضحى

المؤسسة العامة للغذاء والدواء
الغذاء والدواء
أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء 7 منشآت غذائية مخالفة لوجود سلبيات حرجة، وأوقفت 39 منشأة أخرى عن العمل، فيما وجهت إشعار سلبيات لما يزيد عن 445 منشأة وذلك ضمن 653 جولة تفتيش ميدانية نفذتها فرقها الرقابية في فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.اضافة اعلان

وبين مدير عام المؤسسة، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، أن كوادر الرقابة والتفتيش أتلفت خلال فترة عيد الأضحى نحو4 أطنان من المواد الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية والمعدة في ظروف صحية سيئة، ونحو 330 لترا من المواد الغذائية السائلة، كما حجزت 90 طنا من الأغذية المتداولة في الأسواق لغايات الفحص المخبري.

وأضاف، أنه تم سحب عدد من العينات من الوجبات والأغذية المتداولة لغايات فحص صلاحيتها للاستهلاك البشري، كما تم التعامل مع 20 شكوى وردت من قبل المواطنين والعمل على إغلاقها عبر النظام الإلكتروني الخاص بالشكاوى.

وأشار مهيدات إلى أن كوادر المؤسسة في أقسام الرقابة الصحية في المراكز الجمركية أنجزت نحو 180 بيانا جمركيا خاصا بالمواد الغذائية المستوردة بعد الكشف على الإرساليات الجمركية وسحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الخاصة بالمادة الغذائية المستوردة.

ويذكر أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء نفذت خطة رقابية خاصة بفترة عيد الاضحى المبارك لضمان تكثيف واستمرار عمليات مراقبة وتتبع سلامة الغذاء واستقبال الشكاوى خلال هذه الفترة وتكثيف جهود متابعتها والتعامل معها بالسرعة الممكنة وذلك استمرارا للجهود الرقابية الدورية الهادفة لضمان انسياب المواد الغذائية الآمنة للمواطنين.
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