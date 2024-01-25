"مهيدات": الصناعات الوطنية شريك إستراتيجي للحفاظ على الأمن الغذائي

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قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ د. نزار مهيدات، إن قطاع الصناعات الغذائية الوطنية شريك إستراتيجي، في الحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير مخزون إستراتيجي آمن.وأضاف، أثناء جولة تفقدية لشركة الخير لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن، أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، لم نشهد تسجيل أي نقص أو انقطاع في أي سلعة غذائية حتى في أصعب الظروف الإقليمية والعالمية. ‎وأكد مهيدات أن توطين الصناعات الغذائية في مقدمة سلم أولويات المؤسسة، وتقديم سبل الدعم وتبسيط وتسريع إجراءات التصدير، بما يسهم بتعزيز الأمن الغذائي وتنافسية المنتج الغذائي الأردني في الأسواق التصديرية الخارجية ما يسهم برفد عجلة الاقتصاد الوطني.‏‎من جهته، أشار رئيس غرفة تجارة المفرق ورئيس مجلس إدارة شركة الخير د. خيرو العرقان للجهود التي تبذلها المؤسسة لدعم المنشآت الغذائية الوطنية، وتمكينها من تصدير منتجاتها لمزيد من الأسواق الخارجية مما يحفز القطاع الغذائي الأردني على التطور المستمر، وتطبيق أعلى معايير الجودة وأحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة.