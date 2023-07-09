الأحد 09 تموز 2023
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مهيدات: المواطن سيلمس تخفيض أسعار الأدوية

أدوية - (تعبيرية)
أدوية
خفضت المؤسسة العامة للغذاء والدواء خلال النصف الأول من العام الحالي سعر 391 صنفًا دوائيًا من الأدوية الأكثر استخداما من قبل المواطن بنسبة متفاوتة تراوحت ما بين 2 بالمئة إلى 47 بالمئة .اضافة اعلان
وأشار مدير عام المؤسسة نزار مهيدات في بيان صحفي، إلى أن المواطن سيلمس تخفيض الأسعار في الأدوية على رفوف الصيدليات خلال الفترة الحالية وخلال الأشهر القادمة عند استيراد هذه الأدوية.
وأوضح مهيدات أن الأدوية التي طالها التخفيض هي عدة أصناف من أدوية الضغط، والسكري، وأدوية القلب، والمضادات الحيوية، وأدوية أمراض الجهاز التنفسي، وأمراض الجهاز العصبي، وأدوية العظام والعضلات، وغيرها من الأدوية شائعة الاستخدام بين فئات المجتمع الأردني.
وبين مهيدات أنه تم تخفيض سعر 60 صنفًا دوائيًا متنوعا للسكري 25 صنفا منها أصيل و35 صنفا جنيس، و 67 صنفا للضغط وأمراض القلب 21 صنفا منها أصيل و 46 صنفا جنيس، و 89 صنفا من المضادات الحيوية 23 صنفا منها أصيل و 66 صنفا جنيس، و 41 صنفا من أدوية أمراض الجهاز التنفسي 12 صنفا منها أصيل و 29 صنفا جنيس، و 108 صنوف من أدوية الجهاز العصبي 40 صنفا منها أصيل و 68 صنفا جنيس، فيما تم تخفيض سعر 26 صنفا من أدوية العظام والعضلات 12 صنفا منها أصيل و 14 صنفا جنيس.
ولفت مهيدات إلى أن برنامج تخفيض أسعار الأدوية هو إحدى أهم أولويات المؤسسة وهو برنامج عمل مستمر قائم على خطة عمل خاصة بالمراجعة الدورية لأسعار الأدوية وإعادة النظر فيها بشكل مستمر، منوها إلى أن المؤسسة تسعى إلى تخفيض أسعار مجموعات علاجية أخرى خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تعزيز الأمن الدوائي وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.
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