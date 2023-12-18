مهيدات يؤكد صلاحية الأغذية والأدوية للاستهلاك في الأردن

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أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، سلامة المواد الغذائية والدوائية وصلاحيتها للاستهلاك وتوفرها بكميات كافية.وقال مهيدات خلال لقائه اليوم الاثنين، القطاع التجاري في محافظة الكرك، بحضور مساعد محافظ الكرك خالد الجعافرة، إن اللقاء يأتي من حرص المؤسسة على تعزيز التشاركية مع مختلف القطاعات للوقوف على التحديات التي تواجهها وبحثها للوصول إلى الرقابة الذاتية.وأوضح أن المؤسسة كي تتمكن من تنفيذ دورها الرقابي بشكل فاعل، تمّت مضاعفة فروعها بمختلف محافظات الممكلة لتصل إلى 18 فرعا تضم كادرا وجهازا رقابيا فاعلا ومدربا ومؤهلا للتعامل بمهنية عالية.وأشار مهيدات إلى التوجه لتوحيد لباس جميع العاملين بالمؤسسة، وبخاصة لجان التفتيش والرقابة، بالإضافة إلى توفير الرقابة الإلكترونية في بعض المنشآت.وشدد على أهمية توحيد الجهات الرقابية والتنسيق بين مختلف الجهات للتخفيف على التاجر، بالإضافة إلى التركيز على الجانب التوعوي والتثقيفي والإرشادي الذي تنفذه المؤسسة باستمرار والذي يهدف إلى التخفيف من أعباء المخالفات المالية، مبينا انخفاضها خلال السنوات الأخيرة إلى نسب عالية جدا.وأكد مهيدات حرص المؤسسة على الاستعانة والتشبيك مع مختبرات جامعة مؤتة لمساعدة التجار واختصار الوقت والجهد وتوفير النفقات عليهم.من جانبه، عرض رئيس غرفة تجاة الكرك ممدوح القرالة، مطالب القطاع التجاري والمؤسسات الغذائية والدوائية في المحافظة والمتمثلة بأهمية زيادة أعداد العاملين بفرع الكرك وتعزيز دور التشاركية بين المؤسسة والقطاع التجاري، والتركيز على الجانب التوعوي والإرشادي والتدرج بالمخالفات، وأهمية إيجاد مختبر مركزي لإقليم الجنوب وإعادة النظر بقيم المخالفات. (بترا)