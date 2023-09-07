مهيدات: 86% من الأطفال بعمر 3 أعوام في الأردن تنقصهم عناصر غذائية

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قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، الخميس، إن قرابة 86% من الأطفال في الأردن من عمر عام وحتى ثلاثة أعوام يعانون من نقص في بعض العناصر الغذائية الضرورية.ووفق دراسة حديثة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، فإن ما يزيد على 50% من الأطفال الصغار لا يلبون احتياجاتهم اليومية من فيتامين أ وفيتامين د.وأضاف مهيدات، لـ "المملكة"، أن 50% من أطفال الأردن يتناولون ما لا يقل عن 36 غراما يوميا من البروتين، مبينا أن المؤسسة تجري دراسة بحثية لتقييم فاعلية وأداء النمط الغذائي اليومي لدى الأطفال.وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الأطفال المعرضين لنقص في العناصر الغذائية يتناولون قرابة 8 غرامات من الألياف يوميا فقط وهي نسبة تعد أقل من النسبة الموصى بها .كما شددت الدراسة على أهمية الاسترشاد بتوصياتها لضمان حصول الأطفال على الأنماط الغذائية المتكاملة وتعزيز ثقافة التغذية السليمة لدى الأمهات وأولياء الأمور والمدارس لضمان الوصول إلى أنماط غذائية يومية أفضل للأطفال وأكثر فعالية وتعزيز مستوى الوعي بهذا الخصوص.