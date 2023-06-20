الأربعاء 21 حزيران 2023
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مواراة الشهيد الطيار الحراسيس الثرى بمراسم عسكرية

جثمان الشهيد الرائد الطيار علي الحراسيس محمولا على أكتاف رفاق السلاح امس-(بترا)
جثمان الشهيد الرائد الطيار علي الحراسيس محمولا على أكتاف رفاق السلاح امس-(بترا)
 مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، شارك رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي، أمس الثلاثاء، بتشييع جثمان الشهيد الرائد الطيار علي أحمد محمد الحراسيس من مرتبات سلاح الجو الملكي إلى مثواه الأخير.اضافة اعلان
وجرت للشهيد مراسم عسكرية بحضور نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة وقائد سلاح الجو الملكي، حيث تم تشييع جثمان الشهيد مكللاً بالعلم الأردني ومحمولاً على أكتاف رفاق السلاح، ووري الثرى في مقبرة سحاب الإسلامية، بعد الصلاة عليه في مسجد جعفر الطيار في محافظة العاصمة/ جبل التاج.
ووضع مندوب جلالة الملك إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد، حيث شارك في التشييع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وعدد من المتقاعدين العسكريين والمسؤولين المدنيين وجمع غفير من المواطنين.
وكان مصـدر عسـكري مسـؤول فـي القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة الأردنية - الجـيش العربـي، أعلن أمس الثلاثاء عن استشهاد الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة ظهر أمس الأول الاثنين.
ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الشهيد سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحُسن العزاء.-(بترا)
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