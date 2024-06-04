 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
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موجة الحر ترفع الحمل الأقصى للنظام الكهربائي 18%

فصل الكهرباء-صيانة الكهرباء
فنيون يعملون فوق برج كهرباء -(أرشيفية)

أكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي من خلال مركز المراقبة والطوارئ العامل بجاهزية عالية وعلى مدار الساعة وكوادر الهيئة في الميدان للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، للتعامل مع موجة الحر التي تسود المملكة.

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وتفقّد المهندس السعايدة الاستعدادات والخطط التشغيلية المتعلقة بإدامة تزويد الخدمة، واطلع على استعدادات شركات الكهرباء لمواجهة تداعيات الموجة الحارة، لافتا بأن الإجراءات المتخذة قبل بداية الظروف الجوية عملت على تعزيز ورفع جاهزية القطاع. وحثّ الشركات لمتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية وسرعة الاستجابة لأي استفسارات أو شكاوى ومعالجة أي أعطال قد تحدث في الشبكة الكهربائية بالسرعة اللازمة، والاستمرار بتكثيف الرسائل والحملات التوعوية الموجهة للمواطنين لاتباع أساليب الترشيد والاستخدام الأمثل للطاقة لتجنب ارتفاع الأحمال، وزيادة قيمة فاتورة الكهرباء في حال ارتفاع كمية الاستهلاك.


ودعا المواطنين إلى استخدام وسائل التبريد الأقل استهلاكا للطاقة، وضبط منظم حرارة المكيف على درجة 24 في حال استخدامه وتنظيف مرشح الهواء (الفلتر) بشكل دوري، وإسدال الستائر على النوافذ لمنع دخول أشعة الشمس أثناء عمل أجهزة التبريد، والتأكد من إطفاء المكيفات عند الخروج من الغرفة أو المكتب.


وتشهد المملكة موجة حارة رفعت الحمل الأقصى للنظام الكهربائي الى 3660 ميجاواط سجل في الساعة 8:27 مساء أمس الاثنين، بنسبة تجاوزت 18% مقارنة مع المعدل المسجل بمثل هذا الوقت من العام الماضي، إذ تجاوزت درجات الحرارة في بعض المناطق حاجز الـ 47 درجة مئوية بحسب دائرة الأرصاد الجوية الأردنية.


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