موجة حارة تؤثر على الأردن بدءا من الأحد (تفاصيل)

اضافة اعلان

وبحسب مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، فإن كتلة هوائية حارة وجافة ستندفع من شبه الجزيرة العربية بسبب تأثير منخفض حراري سطحي اعتباراً من الأحد، تؤدي إلى ارتفاع على درجات الحرارة في مناطق المملكة كافة، ويرافق تأثير هذه الكتلة رياح جنوبية شرقية جافة.وقال آل خطاب إنه من المتوقع أن تكون الأجواء حارة في معظم المناطق ولعدة أيام، لتسجل درجات الحرارة العظمى مع ذروة تأثير الكتلة الهوائية الحارة يوم الاثنين أعلى من معدلاتها بنحو (6-8) درجات، والعظمى المتوقعة في العاصمة عمان حول 39 درجة مئوية وفي الجبال 36 درجة مئوية، بينما تكون درجات الحرارة أربعينية في البادية والأغوار والعقبة.وأضاف: تشير التحليلات في إدارة الأرصاد الجوية إلى أن أغلب النماذج العددية العالمية لصيف 2024 تُبين أن صيف هذا العام سيكون حاراً وجافاً مع ساعات طويلة من ضوء النهار وباحتمالية توقع تتجاوز 70% خلال أشهر الصيف، حزيران/ يونيو، تموز/ يوليو، آب/ أغسطس، ما يتطلب اتخاذ احتياطات الحماية من الشمس، خصوصا خلال ساعات الذروة.