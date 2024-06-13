 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

موجة حر تؤثر على الأردن بدءا من الخميس

طقس حار - (تعبيرية)
طقس حار - (تعبيرية)
يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة نهار الخميس لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (8-9) درجات مئوية نتيجة لتأثر المملكة بموجة حارة ناتجة عن اندفاع كتلة هوائية حارة جداً وجافة قادمة عبر شبه الجزيرة العربية؛ ويكون الطقس جافا وحارا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتتحول مساءً إلى شمالية غربية.اضافة اعلان

أما ليلا فيكون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

التحذيرات ليوم الخميس:

- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وحدوث الجفاف.

- خطر ارتفاع درجات الحرارة على صحة المرضى وكبار السن.

- خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية.

- خطر ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.

- خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

أما يوم الجمعة نهاراً، فيستمر الطقس جافا وحارا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا جداً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتتحول مساءً إلى شمالية غربية.

ويكون الطقس ليل الجمعة معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

التحذيرات ليوم الجمعة:

- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وحدوث الجفاف.

- خطر ارتفاع درجات الحرارة على صحة المرضى وكبار السن.

- خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية.

- خطر ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.

- خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.
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