موجة حر تؤثر على الأردن بدءا من الخميس

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أما ليلا فيكون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.التحذيرات ليوم الخميس:- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وحدوث الجفاف.- خطر ارتفاع درجات الحرارة على صحة المرضى وكبار السن.- خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية.- خطر ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.- خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.أما يوم الجمعة نهاراً، فيستمر الطقس جافا وحارا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا جداً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتتحول مساءً إلى شمالية غربية.ويكون الطقس ليل الجمعة معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.التحذيرات ليوم الجمعة:- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وحدوث الجفاف.- خطر ارتفاع درجات الحرارة على صحة المرضى وكبار السن.- خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية.- خطر ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.- خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.