 
الإثنين 01 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"ميداني خان يونس 3" الأردني يباشر عمله

ميداني خان يونس
ميداني خان يونس يباشر أعماله

باشرت الطواقم الطبية الجديدة للمستشفى الميداني الأردني خان يونس/3 جنوب قطاع غزة أمس الأحد، باستقبال المرضى والمراجعين، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية تخفيفاً من معاناة الأهل والأشقاء في غزة وتقديم يد العون والمساعدة لهم جراء الحرب التي يشهدها القطاع.

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وقال قائد قوة المستشفى: تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة وتنفيذاً للرسالة الإنسانية والطبية الأردنية السامية تجاه الأهل في قطاع غزة، باشرت طواقم المستشفى الطبية استقبال المراجعين لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لهم، مشيراً إلى أن طواقم المستشفى ذات خبرة ومهنية عالية، وتقدم خدماتها بكل كفاءة وتميز لأشقائنا.

 




ومن جهته قال مدير المستشفى: "إن الكوادر الطبية والتمريضية تترجم الرسالة الطبية والانسانية في المستشفى الميداني الأردني خان يونس/3، حيث يضم المستشفى العديد من الكفاءات الطبية والتمريضية والإدارية المتميزة، تتعامل بدقة تامة واحترافية عالية منذ اليوم الأول مع مئات المرضى والمراجعين من خلال عيادات متكاملة تغطي كافة الاختصاصات الطبية، التي تقوم بمهامها الإنسانية وعلى مدار الساعة".


يشار إلى أن مرتبات المستشفى الميداني الأردني خان يونس/2، وصلت إلى أرض الوطن، بعد أن أدت واجبها الإنساني والطبي، وبلغ عدد الحالات التي تعاملت معها كوادر المستشفى (55454) حالة.

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