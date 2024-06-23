"ميداني نابلس/3" استقبل 800 حالة خلال عيد الأضحى

واصل المستشفى الميداني الأردني نابلس3، اليوم الأحد، تقديم خدماته الطبية والعلاجية بكامل التخصصات إلى الأهل في مدينة نابلس، ما يعكس الالتزام الإنساني والدعم المستمر من المملكة الأردنية الهاشمية للشعب الفلسطيني لتعزيز صموده في خضم الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

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واستقبل المستشفى الذي يضم 9 تخصصات طبية ما مجموعه 800 حالة مرضية طارئة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.



واشتملت هذه الحالات على أمراض مزمنة وحالات طارئة باطنية وعمليات جراحية صغرى، حيث تعمل الطواقم الطبية في المستشفى على مدار الساعة للحالات الطارئة بهدف توفير أفضل الخدمات الطبية.



ويأتي هذا الجهد كجزء من المهمة الإنسانية والطبية النبيلة التي بدأت القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي بتقديمها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في تشرين الثاني الماضي.



وعبر الأهالي عن امتنانهم للمواقف الأردنية المشرفة والجهود المتواصلة لتقديم الخدمة الطبية المجانية ما له الأثر الطيب في نفوسهم.