الخميس 28 أيلول 2023
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نتائج القبول الموحد للجامعات الرسمية مساء اليوم

00bfdaee-وزارة-التعليم-العالي-والبحث-العلمي-أرشيفية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الخميس، نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024.اضافة اعلان
وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب في بيان صحفي الثلاثاء الماضي، إن الوحدة ستعلن مساء السبت المقبل، نتائج القبول الموحد في كليات المجتمع الأردنية لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2023-2024.
وأضاف الخطيب، أن الوحدة ستقوم بإرسال رسائل نصية لجميع الطلبة المتقدمين بطلبات على أرقام هواتفهم الخلوية التي قاموا بتخزينها في طلبات الالتحاق تتضمن نتائج ترشيحهم في حين سيتم لاحقاً نشر نتائج الترشيح إضافةً إلى الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لجميع فئات الشهادات على الموقع الإلكتروني للوحدة، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمصداقية الذي تنتهجه الوحدة.
وأهاب الخطيب بجميع الطلبة الذين سيتم ترشيحهم للقبول بمتابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات/ الكليات التي سيتم ترشيحهم للقبول فيها، وذلك لمعرفة تفاصيل ومواعيد استكمال إجراءات التسجيل في تلك الجامعات/ الكليات.

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