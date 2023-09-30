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السبت 30 أيلول 2023
12:11 م
نتائج القبول للدبلوم المتوسط مساء اليوم
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قالت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنها ستقوم في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت بإرسال رسائل نصية لطلبة مرحلة الدبلوم المتوسط تتضمن نتائج ترشيحهم للعام الجامعي 2023-2024.
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