السبت 08 تموز 2023
النسخة المطبوعة

نحو 85 ألف طالب يتقدمون لامتحان التوجيهي اليوم

طلبة توجيهي
طلبة توجيهي - تصوير أمير خليفة
يواصل طلبة الثانوية العامة اليوم السبت التقدم للامتحان في يومه الثالث ولكافة الفروع بواقع جلستين صباحية ومسائية.

ويتقدم للامتحان في الجلسة الأولى التي تبدأ الساعة العاشرة صباحاً 85325 ، بينما يتقدم في الجلسة الثانية التي تبدأ الساعة الواحدة ظهراً 4378 طالبا وطالبة.اضافة اعلان

ويتقدم الطلبة غداً في الفرع العلمي للامتحان في مبحث علوم الأرض والبيئة وطلبة الفرع الأدبي الفترة الصباحية مبحث العلوم الإسلامية والفترة المسائية مبحث الثقافة المالية وطلبة الفرع الشرعي لمبحث النظم الإسلامية وفقه الدعوة وفقه المعاملات، وطلبة الفرع الصناعي مبحث الرسم الصناعي، وطلبة الفرع الزراعي لمبحث الإنتاج الحيواني وطلبة الفرع الفندقي لمبحث الدوائر الأمامية والتدبير الفندقي وطلبة فرع الاقتصاد المنزلي لمبحث الإدارة والسلامة المهنية.
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