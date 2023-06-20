نداء شرارة لـ"الغد" : إدخال الفرح والسرور للناس هو هدفي وأسعى لحضور الجماهير لحفلاتي بأقل التكاليف

عماد العجلوني

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أدلت الفنانة الأردنية نداء شرارة بتصريحات حول حفلاتها وأسعار التذاكر لها .وقالت شرارة في تصريح خاص لـ"الغد" بأنها ابنة الشعب الأردني وهي منهم وتسعى بكل جهدها لإسعادهم وإدخال الفرحة إلى قلوبهم بتقديم الأغاني لهم بكل حب.وأضافت تعليقا على ما نشرته "الغد" بانخفاض أسعار تذاكر فعالية في جمعية ستكون حاضرة بها الجمعة بعد القادمة أنها تسعى دائما لأن تكون أسعار تذاكر حفلاتها بأقل الأسعار حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من الجمهور الأردني من حضور حفلاتها وأن الفنان الأردني مرحب به في كل مكان ولا يشعر بالظلم .وأوضحت أن الفعالية ستكون لفنانة أخرى وهي ستكون حاضرة معها في تلك الجمعية مؤكدة أنها لا تنظر لأسعار التذاكر بل على العكس تسعى لأن تكون أسعار حفلاتها بأقل كلفة ممكنة.ووجهت رسالة إلى جمهورها العريض حيث شكرتهم على الدعم الدائم لها مؤكدة أن هدفها الدائم هو إسعاد الناس وإدخال السرور إلى قلوبهم.