الخميس 17 آب 2023
النسخة المطبوعة

نزيل يحصل على معدل 93 بالفرع العلمي

مركز إصلاح وتأهيل سواقة
مركز إصلاح وتأهيل سواقة
قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، العميد فلاح المجالي، إن 25 نزيلاً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اجتازوا مرحلة الثانوية العامة، مشيراً إلى أن أعلى معدل حصل عليه أحد النزلاء كان 93% في الفرع العلمي، بالإضافة لنزيلين حصلوا على معدل 80%.اضافة اعلان
ولفت إلى أن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة وجه بتقديم التبريكات لهم ولذويهم موعزاً بتكريمهم ومنحهم فرصة استثنائية وإضافية للقاء ذويهم ضمن زيارات خاصة.
وأضاف العميد المجالي عبر إذاعة الأمن العام أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وفرت كافة الظروف والبيئة المناسبة لتمكين النزلاء من التقدم للامتحانات كجزء من إصلاحهم وتأهيلهم.
وتابع بأن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل عملت على إعداد الطلبة وتهيئتهم للتقدم للاختبارات من خلال وضعهم بأجواء سليمة وبظروف نفسية تهيئهم للدراسة والتقدم للامتحانات بالإضافة لتعيين ضابط ارتباط داخل الإدارة وبتنسيق مباشر مع وزارة التربية والتعليم في مديرية الامتحانات والاختبارات لتجهيز قاعات الامتحانات وتهيئينها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأشار المجالي الى أن مديرية الأمن العام وفرت أربعة مدارس موزعة على مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل جغرافيا وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ليتم تدريس النزلاء من خلال هذه المدارس مشيراً إلى أن إحدى الجامعات وفرت مقعدا جامعيا كمنحة سنوية لأحد النزلاء الذين اجتازوا الامتحان بنجاح ليلتحق مباشرة بالجامعة حال إنها فترة محكوميته.
F3rPpAvW8AIjsz4

نائب الملك يخرّج الفوج الثالث من طلبة جامعة الحسين التقنية منذ17 ساعة

التربية : 63.4 % النسبة العامة للنجاح بامتحان الثانوية العامة 2023

التربية : 63.4 % النسبة العامة للنجاح بامتحان الثانوية العامة 2023 منذ18 ساعة

الملك يصل إلى مصر

الملك لناجحي الثانوية: أمامكم مرحلة جديدة تتطلب المزيد من المثابرة منذ19 ساعة

مديرية الأمن العام

بعد نتائج التوجيهي.. توقيف 14 شخصا من مرتكبي إطلاق العيارات النارية منذ20 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الدكتور أحمد العجلوني

العجلوني: استحدثنا تخصصات تقنية مبنية على دراسات لاحتياجات سوق العمل

منذ5 ساعة
سلاح

الأمن : توقيف 37 شخصاً من مطلقي النار وضبط 38 سلاحا (صور)

منذ5 ساعة
مبنى البنك المركزي في عمان-(الغد)

البنك المركزي يعلن عن بعثات دراسية لطلبة التوجيهي

منذ6 ساعة
مديرية الأمن العام

الأمن العام يفتح باب التجنيد (تفاصيل)

منذ6 ساعة
موجة-حر-9

أجواء حارة في جميع مناطق المملكة حتى الأحد

منذ7 ساعة
ولي العهد: أبارك لجميع طلبة التوجيهي الناجحين

ولي العهد: أبارك لجميع طلبة التوجيهي الناجحين

منذ16 ساعة
افكار و مواقف

مزاد "الحضارة" في عصرنا..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

اتجاهات الطلب على المشتقات النفطية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الحسين إربد.. خطأ يتكرر

خالد خطاطبة |اليوم

هل موقف الأردن مكرر وممل؟

سميح المعايطة |اليوم

قواعد اشتباك سياسي جديدة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1692176744856981900

قصف هيروشيما وناغازاكي: القتل الجماعي غير الضروري

ترجمات | منذ18 ساعة
1692178707427026400

سنجار: تسع سنوات بعد الإبادة الجماعية

ترجمات | منذ18 ساعة
مواطن سوداني يحمل علم بلده على كتفيه أمام دخان حرائق الحرب - (أرشيف)

الحرب في السودان: تحديات الوساطة ودور الولايات المتحدة

ترجمات |15 آب 2023
‏دمى عليها صور الزعماء، الصيني والروسي والأميركي، في واجهة متجر لبيع الهدايا في موسكو - (أرشيفية)

أوكرانيا والنظام العالمي‏

ترجمات |15 آب 2023
1692008694163791500

‏النيجر ترفض النظام القائم على القواعد‏

ترجمات |14 آب 2023
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات |13 آب 2023
 