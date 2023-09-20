نشاط مشترك يجمع العربية لحماية الطبيعة مع مؤسسة الحسين للسرطان

اضافة اعلان

شراكة جديدة جمعت العربية لحماية الطبيعة مع مؤسسة الحسين للسرطان ضمن الحملة التي أطلقتها المؤسسة تحت شعار "بيئة صحية ضد السرطان". وشهدت منطقة العامرية جنوب العاصمة أولى نشاطات هذه الشراكة بزراعة 200 شجرة مثمرة بدعم من بدعم كلّ من بنك الإتحاد، والتطبيق البنكي التابع لبنك ABC، وبحضور رئيسة دائرة كسب التأييد والعلاقات الحكومية في المؤسسة السيد رنا الغفري، والمديرة العامة للعربية لحماية الطبيعة السيدة مريم الجعجع، وعدد من الإعلاميين والمؤثرين والمتطوعين.وغرس الحضور أشجار الزيتون والعنب واللوزيات في أحد أراضي المزارعين في المنطقة، حيث تُستخدم تقنية السدّات الترابية المُشيدة قبيل فصل الشتاء، لتنفيذ فكرة الحصاد المائي والاستفادة من المياه لاحقاً في الموسم الزراعي.وتأتي مشاركة العربية لحماية الطبيعة في النشاط عبر برنامجها في الأردن "القافلة الخضراء" تنفيذاً لأهداف البرنامج الرامية للحد من التصحر وتقليل آثار التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والسيادة على الغذاء من خلال زراعة الأشجار المثمرة ذات القيمة الغذائية والاقتصادية العالية، إضافة لتوفير مصدر دخل إضافي لأسر المزارعين، مما يقلص من معدلات الفقر والبطالة.من جهتها قالت الجعجع إن المشاركة في الحملة تأتي دعماً لمستقبل الأردن الأخضر وذلك بتمكين صغار المزارعين بشكل أساسي لتعزيز أمننا الغذائي من جهة، وتوسيع الرقعة الخضراء في المملكة، ودعم الحق في بيئة وغذاء صحيين حيث إن الخلل بهما من العوامل الرئيسية المسببة لمرض السرطان. وأكدت أن حضور الإعلام والمؤثرين سيساهم في رفع الوعي المجتمعي بأهمية زراعة الأشجار والعناية بها كثروة حضارية مستدامة للأجيال القادمة، وكعلاج وقائي من الأمراض ومنها السرطان، علاوة على ذلك الدور الإيجابي للتطوع في المجتمع.ومع بداية حملة المؤسسة قالت السيدة نسرين قطامش، المديرة العام لمؤسسة الحسين للسرطان: " نركز من خلال الحملة على التعريف ببعض السلوكيات اليومية البسيطة التي تؤثر بشكل ايحابي في الحفاظ على البيئة والتقليل من مخاطر تلوث الهواء بهدف الوقاية من مرض السرطان كمحاربة التدخين بكافة أشكاله في الأماكن العامة والمغلقة والتقليل من دخان وعوادم السيارات ووسائل النقل المختلفة وزراعة الأشجار لزيادة جودة الهواء".يذكر أن العربية لحماية الطبيعة وضمن برنامج القافة الخضراء، زرعت في الأردن أكثر من 180 ألف شجرة مثمرة ودعمت نحو 10 آلاف أسرة زراعية في كافة المحافظات.