الأربعاء 20 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

نشاط مشترك يجمع العربية لحماية الطبيعة مع مؤسسة الحسين للسرطان

WhatsApp Image 2023-09-20 at 5.24.04 PM
نشاط مشترك يجمع العربية لحماية الطبيعة مع مؤسسة الحسين للسرطان
 شراكة جديدة جمعت العربية لحماية الطبيعة مع مؤسسة الحسين للسرطان ضمن الحملة التي أطلقتها المؤسسة تحت شعار "بيئة صحية ضد السرطان". وشهدت منطقة العامرية جنوب العاصمة أولى نشاطات هذه الشراكة بزراعة 200 شجرة مثمرة بدعم من بدعم كلّ من بنك الإتحاد، والتطبيق البنكي التابع لبنك ABC، وبحضور رئيسة دائرة كسب التأييد والعلاقات الحكومية في المؤسسة السيد رنا الغفري، والمديرة العامة للعربية لحماية الطبيعة السيدة مريم الجعجع، وعدد من الإعلاميين والمؤثرين والمتطوعين.اضافة اعلان
وغرس الحضور أشجار الزيتون والعنب واللوزيات في أحد أراضي المزارعين في المنطقة، حيث تُستخدم تقنية السدّات الترابية المُشيدة قبيل فصل الشتاء، لتنفيذ فكرة الحصاد المائي والاستفادة من المياه لاحقاً في الموسم الزراعي.
وتأتي مشاركة العربية لحماية الطبيعة في النشاط عبر برنامجها في الأردن "القافلة الخضراء" تنفيذاً لأهداف البرنامج الرامية للحد من التصحر وتقليل آثار التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والسيادة على الغذاء من خلال زراعة الأشجار المثمرة ذات القيمة الغذائية والاقتصادية العالية، إضافة لتوفير مصدر دخل إضافي لأسر المزارعين، مما يقلص من معدلات الفقر والبطالة.
من جهتها قالت الجعجع إن المشاركة في الحملة تأتي دعماً لمستقبل الأردن الأخضر وذلك بتمكين صغار المزارعين بشكل أساسي لتعزيز أمننا الغذائي من جهة، وتوسيع الرقعة الخضراء في المملكة، ودعم الحق في بيئة وغذاء صحيين حيث إن الخلل بهما من العوامل الرئيسية المسببة لمرض السرطان. وأكدت أن حضور الإعلام والمؤثرين سيساهم في رفع الوعي المجتمعي بأهمية زراعة الأشجار والعناية بها كثروة حضارية مستدامة للأجيال القادمة، وكعلاج وقائي من الأمراض ومنها السرطان، علاوة على ذلك الدور الإيجابي للتطوع في المجتمع.
ومع بداية حملة المؤسسة قالت السيدة نسرين قطامش، المديرة العام لمؤسسة الحسين للسرطان: " نركز من خلال الحملة على التعريف ببعض السلوكيات اليومية البسيطة التي تؤثر بشكل ايحابي في الحفاظ على البيئة والتقليل من مخاطر تلوث الهواء بهدف الوقاية من مرض السرطان كمحاربة التدخين بكافة أشكاله في الأماكن العامة والمغلقة والتقليل من دخان وعوادم السيارات ووسائل النقل المختلفة وزراعة الأشجار لزيادة جودة الهواء".

يذكر أن العربية لحماية الطبيعة وضمن برنامج القافة الخضراء، زرعت في الأردن أكثر من 180 ألف شجرة مثمرة ودعمت نحو 10 آلاف أسرة زراعية في كافة المحافظات.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي محافظة يفتتح محطة انتاج الطاقة الكهربائية في البلقاء التطبيقية

بقدرة إنتاجية 7 ميغاواط.. افتتاح أكبر محطة طاقة شمسية في الجامعات الأردنية

منذ3 ساعة
معاليق تعبيرية

كان عليها عرض.. ضبط معاليق فاسدة في عمان

منذ4 ساعة
WhatsApp Image 2023-09-20 at 2.56.43 PM

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة النمسا

منذ5 ساعة
WhatsApp Image 2023-09-20 at 1.30.48 PM

"الأردنية للإنصاف في الأجور" تطلق المرحلة الثانية من حملة "واعى/واعية" للتوعية بالحقوق العمالية

منذ6 ساعة
إحدى الدوريات الخارجية

السير: لا وفيات بسبب الحوادث المرورية خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ6 ساعة
السفير الصيني في عمان تشن تشوان دونغ بمقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية

حوالي 80 % من السيارات الكهربائية في الأردن صينية

منذ8 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

صوت الأردن الواضح

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

المخمليون والحياد الإداري والأحزاب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

ما لا نعرفه عن حرب الحدود

ماهر أبو طير |اليوم

الإعلام لا ينقرض بل يتغير

تهاني روحي |اليوم

برنامج جديد للتصحيح الاقتصادي.. ماذا ننتظر؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 