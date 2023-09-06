نشر كاميرات المراقبة الذكية سيبدأ في زهران والعبدلي ومحاور رئيسية بعدد 43

اطلعت لجنة السلامة والتوعية المرورية في مجلس أمانة عمان برئاسة إياد الحواري، اليوم الأربعاء، على أبرز تعديلات قانون السير الذي سيدخل حيز التنفيذ صباح الثلاثاء المقبل الموافق 12 أيلول/ سبتمبر الحالي، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبدالرحيم وريكات.



وقال رئيس شعبة سير العاصمة العقيد محمد الخنان، خلال لقاء عقد في منطقة زهران، إن القانون يهدف إلى تحقيق الردع العام للحد من الحوادث المرورية التي كان حصيلتها العام الماضي 170 ألف حادث نجم عنها 562 وفاة.



وأشار الخنان إلى أن القانون يهدف إلى رفع سوية التزام السائق على الطريق العام، وأن القانون سيصدر بموجبه نظام وتعليمات لتنظيم الشان المروري، وأن الأثر المأمول هو تحقيق السلامة العامة على الطرق من خلال خفض الحوادث وبالتالي إحداث انسيابية للحركة المرورية.



من جانبه، أكد الوريكات أن القانون لم يصدر فقط للنظر في العقوبات وإنما لتطوير كافة أوجه المنظومة المرورية، وأن مدخلات السلامة العامة على الطرقات تتطلب مراجعة القوانين والأنظمة وهو ما تطلب تعديل القانون .



وبين أن قانون السير مر عليه 15 عاما (2008-2023) وأن هذا القانون ستصدر بموجبه كثير من الأنطمة والتعليمات التي تتعلق بالتراخيص وإجراءات جديدة وأن المعطيات للسنوات الأخيرة والمسببات الرئيسية للحوادث ارتأت أن يكون هناك أولوية لبعض المخالفات وتغليظ العقوبات عليها .



من جانبه، عرض مدير عمليات المرور في الأمانة المهندس محمد الجدوع إجراءات الأمانة المتخذة بخصوص قانون السير، لافتا إلى المباشرة بتخطيط ممرات المشاة وعمل حملات لتخطيط ممرات المشاة عند المدارس .



وأشار إلى وجود 197 إشارة ضوئية في عمان وحوالي 132 جسر مشاة، لافتا إلى أن كبسات عبور المشاة عند الإشارات الضوئية فعالة.



وكشف أن الأمانة أعطت صفة الاستعجال لجسري المحطة والسابع وسيتم قريباً حفر قواعدها وتركيبها، وأنه تم تجهيز عطاء لتركيب جسر مشاة في صويلح وسيطرح قريباً .



وأشار إلى أن الأمانة بخصوص كاميرات المراقبة وضمن مشروع المدينة الذكية قامت بطرح رسائل اهتمام وسيكون بدايات تطبيقه في منطقتي زهران والعبدلي بالإضافة إلى المحاور الرئيسية وعددها 43 محورا داخل عمان .



وتابع أن مشروع المدينة الذكية سيوفر كاميرات مراقبة من شأنها تعزيز دور قانون السير، وأنه لن يكون هناك مجال لارتكاب أي مخالفة سير دون رقابة .



وأكد رئيس وأعضاء اللجنة تثمينهم لكافة الجهود المبذولة لإخراج هذا القانون لحيز الوجود بما يخدم المنظومة المرورية وحفظ السلامة العامة على طرقات المملكة، مشددين على أن الحوادث المرورية تتطلب قانونا رادعا يخدم الصالح العام والسلامة المرورية .

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