 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نصائح من حماية المستهلك للراغبين في شراء الأضاحي

أضاحي
أضاحي
وجهت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مجموعة من النصائح للمواطنين المقتدرين الراغبين في شراء الاضاحي لتعظيم شعائر الله.

تاليا نصائح عند شراء الأضحية:اضافة اعلان

1 . أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل.

‏2. العينان خاليتان من الدموع والإفرازات، لامعتان براقتان ولا يوجد بهما أى إصفرار أو إحمرار.

‏3. تنفس الحيوان طبيعى لا يعاني السعال.

‏4. أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.

‏5. أن يكون فم ولسان الأضحية خاليا من الالتهابات والإفرازات.

‏6. الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف، متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد.

‏7. الجلد خالٍ من الجروح والبقع أو التشققات، ولامع مع عدم وجود أية تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

‏8. أن يكون الحيوان نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة للطعام وغير كسول.

9. يكون قوامه ممتلئ وغير نحيل، بل مستقيم وقوي.

10. أن تمتليء منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر باللحوم، فلا تكون العظام فى هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها.

11 . ألا يكون الكرش ممتلىء بشكل غير طبيعى عند الضغط عليه من الجانبين.

12 . خالية من مظاهر وعلامات الإنتفاخ والإسهال عند مؤخرتها.

13 . لابد أن تكون ارجل الحيوان سليمة وخالية من أي كسور.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
طقس حار - (تعبيرية)

طقس العرب يكشف الحالة الجوية ليومي عرفة والعيد

09 حزيران 2024
اقرأ أيضا
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

استحداث تخصصات نوعية وحديثة في الجامعات الحكومية والخاصة

منذ2 ساعة
شعار القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

القوات المسلحة تفتح باب الالتحاق بجامعة مؤتة/الجناح العسكري وكلية الأميرة منى

منذ3 ساعة
أردني يسقي طفله الماء خلال أجواء حارة

حالة الطقس.. موجة حارة تستمر حتى أول أيام العيد

منذ4 ساعة
طقس حار - (تعبيرية)

موجة حر تؤثر على الأردن بدءا من الخميس

منذ11 ساعة
المستشفى الميداني نابلس/3

"ميداني نابلس 3" يصل إلى الضفة رفقة 8 شاحنات مساعدات

منذ21 ساعة
بشر الخصاونة

حكومة الخصاونة في 3 سنوات ونصف.. 1174 قرارا وتعيين 125 شخصا في مناصب قيادية

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

قيمة الإنسان تحددها ديناميات القوة (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

التمويل الأجنبي يمر "أتوماتيكيا"

محمود خطاطبة |اليوم

إنجاز ومثابرة وثبات على الحق

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"الاستجابة" الإنسانية لغزة

سلامة الدرعاوي |اليوم

من شباب 2006 إلى شباب 2024

مالك العثامنة |اليوم

تراجع العولمة لصالح الالتجاء للذات

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات | منذ13 ساعة
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات | منذ13 ساعة
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات | منذ13 ساعة
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف
 