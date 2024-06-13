نصائح من حماية المستهلك للراغبين في شراء الأضاحي

تاليا نصائح عند شراء الأضحية: اضافة اعلان



1 . أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل.‏2. العينان خاليتان من الدموع والإفرازات، لامعتان براقتان ولا يوجد بهما أى إصفرار أو إحمرار.‏3. تنفس الحيوان طبيعى لا يعاني السعال.‏4. أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.‏5. أن يكون فم ولسان الأضحية خاليا من الالتهابات والإفرازات.‏6. الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف، متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد.‏7. الجلد خالٍ من الجروح والبقع أو التشققات، ولامع مع عدم وجود أية تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.‏8. أن يكون الحيوان نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة للطعام وغير كسول.9. يكون قوامه ممتلئ وغير نحيل، بل مستقيم وقوي.10. أن تمتليء منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر باللحوم، فلا تكون العظام فى هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها.11 . ألا يكون الكرش ممتلىء بشكل غير طبيعى عند الضغط عليه من الجانبين.12 . خالية من مظاهر وعلامات الإنتفاخ والإسهال عند مؤخرتها.13 . لابد أن تكون ارجل الحيوان سليمة وخالية من أي كسور.