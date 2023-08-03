نعي المحامي محمد فياض ابو شحوت

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توفي أمس الأربعاء المحامي محمد عبدالحميد فياض أبو شحوت الجزازي (أبو يزن)وجاء في بيان للنعي ما يأتي:بسم الله الرحمن الرحيم" يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"إنتقل إلى رحمة الله المرحوم بإذن الله تعالى المحامي محمد عبدالحميد فياض أبو شحوت الجزازي (أبو يزن).شقيق المحامي علي ابو شحوت ( ابو شاهر) والد كل من يزن وعبدالحميد واحمدوالدكتوره لانا والدكتوره ديما و دالا واسراءوسيشيع جثمانه بعد صلاة الظهر امس الأربعاء ٢/٨/٢٠٢٣ في مسجد العيزريه إلى مقبرة العيزريه تقبل التعازي للرجال في ديوان عشيرة الجزازية لمدة ثلاثة أيام بعد صلاة العصر و للنساء في منزل المرحوم الكائن في بركة العامرية.إنا لله وإنا إليه راجعون .