نقابة التعليم الخاص تختتم سلسلة دورات تربوية للمعلمين

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اختتم مركز التدريب والتعليم في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، خلال عطلة ما بين الفصلين، سلسلة دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة، تتناولت موضوعات تربوية متنوعة بهدف تعزيز قدرات المعلم في المهارات التي يحتاجها لأداء رسالته التعليمية.وحسب بيان صحافي صادر عن النقابة، اليوم الخميس، شملت الدورات: استراتيجيات التعليم النشط، الإدارة الصفية الحديثة، التعلم بالألعاب البسيطة، وقدمها رئيس لجنة المعلمين بالنقابة، والمدرب التربوي لؤي الرمحي.وأوضح البيان، أن المركز عقد 12 دورة تربوية خلال الفترة الماضية، في كل من عمان والزرقاء، مضيفا أن الدورات التدريبية ستستمر أيام السبت خلال الفصل الدراسي الثاني وسيتم الإعلان عنها وفق برنامج محدد، كما أنه سيتم عقد دورات في باقي محافظات المملكة.وأشار البيان إلى أن برنامج الدورات التربوية، تأتي انطلاقا من دور النقابة في النهوض بالعملية التربوية والتعليمية في قطاع التعليم الخاص، وتمكين المعلمين من أداء مهامهم التربوية وواجباتهم المهنية على أكمل وجه، مشيرا إلى أهمية الارتقاء بقدرات المعلم التربوية وتعزيز معرفته في الجوانب ذات العلاقة بمهنة التعليم، وتلك المرتبطة بالحقوق العمالية.