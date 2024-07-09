نقيب الأطباء يرفض التفاوض مع الجهات التأمينية بشأن لائحة الأجور

عبّر نقيب الأطباء زياد الزعبي الاثنين، عن رفض النقابة الدخول بجولات حوار جديدة مع الجهات التأمينية بخصوص لائحة الأجور، مشيرا في الوقت ذاته إلى استعداد النقابة للحوار مع الحكومة.

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وأضاف خلال حديثه لـ"المملكة" أن من المستحيل العودة لتسعيرة 2008.



قرّر وزير الصحة فراس الهواري، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024، والعودة إلى لائحة عام 2008، وذلك وفق ما نُشر في عدد الجريدة الرسمية لليوم الاثنين.



ويأتي قرار الوزير سندا للصلاحية المخوّلة له بمقتضى المادة (47) من الدستور الأردني، والمادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008.



وألغى الوزير العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024 المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5932) بتاريخ 13/6/2024، والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008 إلى حين تزويد نقابة الأطباء وزارة الصحة بلائحة تعرفة أجور طبية وفقا لما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المُشكّلة لهذه الغاية.



ولدى سؤال الزعبي عن دقة لائحة الأجور التي ألغيت في حال كانت مطابقة للاتفاق مع الحكومة قال الزعبي: "ليس من صلاحية النقابة إرسال لائحة أجور للجريدة الرسمية مباشرة، وإنما عن طريق وزارة الصحة والتي بقيت بأدراجها لنحو شهرين".



وأعلن الزعبي عن وقف التعامل مع الجهات التأمينية من قبل الأطباء في حال لم يجرِ اعتماد لائحة أجور 2024.



وقال الزعبي "لن ندخل بحوار مع الجهات التأمينية لكننا مستعدون للجلوس مع الوزراء الذين جلسنا معهم الخميس الماضي ونتفق على شيء محدد يراعي مصلحة المواطن".



يشار إلى أن وزير الصحة فراس الهواري، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين يعقدان لقاءً مع ممثلي وسائل الإعلام في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء بعنوان: "لائحة تعرفة الأجور الطبية.. قرار الإلغاء والعودة".