الأحد 30 تموز 2023
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نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه يحذر

نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه يحذر
نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه يحذر

حذر نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد، من فقدان الأسواق الخارجية بسبب تطبيق تعليمات المملكة العربية السعودية بعدم السماح بدخول الشاحنات التي يزيد عمرها عن العشرين عاما من سنة الصنع.اضافة اعلان

وبين أبو حماد في تصريحات صحافية أن عدد الشاحنات الأردنية التي تنطبق عليها الشروط لا تتجاوز1200 شاحنة من أصل 3500 تقريبا، مما سينعكس سلباً على الصادرات الأردنية حيث سترتفع الأجور بشكل كبير جداًً مما يؤدي إلى فقدان المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن العدد المتوفر والذي تنطبق عليه الشروط لا يغطي حجم الصادرات وأن هذا القرار سيتسبب في خسائر مادية كبيرة ممكن أن تلحق بالقطاع الزراعي.

ودعا أبو حماد الحكومة إلى إيجاد حلول سريعة لأزمة النقل مثل إلغاء قرار التحميل النمطي والسماح للبراد الأجنبي بتحميل المنتج الأردني إلى حين تحديث أسطول النقل الأردني.

كما ودعا أبو حماد إلى دعم الناقل الأردني حتى يتمكن من التحديث من خلال الإعفاء من ضريبة المبيعات والجمارك على الشاحنات المبردة، مبينا أن قرار هيئة تنظيم النقل المتخذ لحل هذه المشكلة غير مجد ولا يحل المشكلة.
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