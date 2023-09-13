نمروقة: الإرادة السياسية تولي حقوق الإنسان جل الرعاية والاهتمام

غادة الشيخ

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أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، على أن الإرادة السياسية الأردنية متمثلة بجلالة الملك وولي العهد تولي ملف حقوق الإنسان جل الرعاية والاهتمام، والتوجيهات الملكية تحث الحكومة على إيلاء الملف اهتماما خاصا انسجاما مع المبدأ الراسخ "الإنسان أغلى ما نملك".جاء ذلك، خلال فعاليات الملتقى الوطني الذي حمل عنوان "الاستعراض الدوري الشامل وأثره على حقوق الإنسان في الأردن"، برعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وبتنظيم من مركز الحياة راصد، والذي أقيم في فندق موفينبيك عمّان.وبينت نمروقة أن أكثر من إنجاز للحكومة الأردنية يثبت أنها تسير في طريق تعزيز حالة حقوق الانسان في الأردن وتطويرها، أهمها الانتقال إلى مرحلة التنفيذ لمشروع التحديث الشامل، الذي يسهم في تعزيز حقوق الانسان من جميع جوانبها فهو يعزز المشاركة الحزبية والسياسية ويتطلب مستهدفات تحسن الواقع الاقتصادي والخدماتي.وأنجزت الحكومة في هذا الصدد كما أضافت، تشريعات مهمة، كقانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية ونظام الأنشطة الحزبية الطلابية وقانون الشركات واستحداث وزارة الاستمثار والسير الى تحسين الخدمات وأتمتتها، وتعديلات على قانون حقوق الطفل وتعديل تشريعات تعزز دور المرأة.وشددت على أن تطوير حالة حقوق الانسان اهتمام يومي، وتعمل الحكومة حاليا على ربط الحماية الاجتماعية بما يقدم خدمات أفضل للفئات المستهدفة، وقامت بتوجيه وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء حول آلية الاستعراض الدوري الشامل، وإيمانا من الحكومة لأهمية ذلك قامت وما تزال بمتابعة مستمرة لـ 149 توصية التي قدمها مجلس حقوق الإنسان في جينيف للحكومة الأردنية.وخلال جلسة "دور مجلس الأمة في تعزيز حالة الحريات وحقوق الانسان في الأردن" التي عقدت خلال المتلقى، أكد رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب النائب بسام الفايز، على الحاجة إلى تكاتف مستمر بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني لخدمة حالة حقوق الانسان، مشيرا الى أن مجلس النواب ولجنة الحريات بشكل خاص تعمل بشكل أساسي على متابعة ملفات حقوق الانسان وتمارس دورها التشريعي والرقابي، وتحرص على أن تحافظ القوانين على متطلبات حقوق الإنسان.وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، خاضت اللجنة بحسب ما أشار اليه دور كبير في الرقابة وطالبت بعقد اجتماعات شهرية مع مؤسسات المجتمع المدني للاضطلاع على ما يتم رصده من انتهاكات واقعة على حقوق الانسان، وكان للجنة دور في مراقبة السجون لذلك طالبت بالعفو العام لما لمسته من حالة الاكتظاظ المبالغ فيها في السجون.ناهيك عن اطلاق اللجنة قبل ثلاثة أشهر خطا ساخنا لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان، وقال: "اليوم نعيش حالة تحديث شامل نجاحها الحفاظ على الحريات وحقوق الانسان، هذا يستدعي انه مطلوب من الجميع دور وطني وتكاتف الجميع، وعلى الحكومة عليها دور كبير بحيث تنفتح بالعمل مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات وأن تستمع الى جميع الآراء، فيدٌ واحدة لا تكفي".واعتبر رئيس لجنة الحريات في مجلس الأعيان العين بسام التلهوني، أنه لا شك بأن الأردن قد بذل جهدا استثنائيا في تقريره السابق لحالة حقوق الانسان في الجلسة الأخيرة قبل أربعة أعوام حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان، وبعض الالتزامات التي تعهد بها لم تكن سهلة، لكن المتابع لحالة حقوق الانسان يجد أن نسبة لا بأس منها من الالتزامات قد تم الوفاء بها، وجزء منها قيد التنفيذ، وبعضه لم ينفذ بعد.لكن بالمجمل كما أضاف التلهوني، حتى الآن ما تحقق جيد وسنبقى ننظر الى المستقبل، ومن المعلوم ان الدولة الأردنية تعمل على تعزيز حالة حقوق الانسان بكافة الوسائل مع تقدير الثوابت الدينية والأعراف وفي سبيل ذلك قامت الدولة بتعديلات دستورية وقانونية بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها الأردن.وشدد على أن رؤية الدولة مستمدة من أركان التسامح والعدالة وسيادة القانون، وجلالة الملك قال إن "الأردن ليس دولة تعسفية ولن تكون كذلك والتاريخ يشهد على ذلك"، لافتا الى أن كل ما نشهده من إنجازات لا يعني أننا لا نحتاج المزيد بدليل تقارير المنظمات الحقوقية والمركز الوطني لحقوق الإنسان.والمطلوب كما ختم "إننا عندما نعمل لا نعمل وكأننا في جزر معزولة، بل أن نكون على تكاتف وتشارك، وعلينا أن نبقى مؤمنين بأن تعزيز حقوق الانسان عامل أساسي من عوامل الإصلاح والتطور".واعتبر مدير عام مركز الحياة راصد الدكتور عامر بني عامر، أن حالة حقوق الانسان في الأردن أصبحت متعددة المسؤوليات وبحاجة إلى مراجعة مستمرة وتتناسب مع منظومة التحديث السياسي والاقتصادي.وأشار إلى أن الدولة قدمت الكثير من الإنجازات في تطوير حالة حقوق الإنسان ولا أحد يمكن أن ينكرها، لكننا اليوم بحاجة إلى مراجعة دائمة ليس تقليلا من الإنجازات بل لتطويرها، لافتا إلى أن كثيرا من المسؤولين لا يدركون أهمية تطوير هذه الحالة التي يجب أن تتوافق مع مرحلة التحديث الشامل.ونوه الى أن الاستعراض الدوري الشامل ممارسة تهدف الى تقييم حالة حقوق ىالانسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهناك أكثر من 70 مداخلة قدمها المجتمع المدني، داعيا الحكومة لأن تكون أكثر انفتاحا مع المجتمع المدني.