الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"هدنة غزة" تحمل بيرنز للقاهرة.. هل من أمل؟

جانب من العدوان على قطاع غزة-(وكالات)
جانب من العدوان على قطاع غزة-(وكالات)
عمان - تتجه الأنظار يوم غد الثلاثاء، إلى القاهرة، حيث يحطّ رحالَه مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، ويليام بيرنز، لعقد اجتماعات مع مسؤولين مصريين وإقليميين تهدف إلى دفع جهود التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، وتبادل للأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، بعدما أخفق وزير خارجية بلاده أنتوني بلينكن في إحداث أي اختراق يفضي بالفعل إلى اتفاق، وذلك في جولته إلى المنطقة قبل نحو أسبوع.اضافة اعلان
يأتي ذلك، في الوقت الذي يحذر فيه العالم من "كارثة" قد تشهدها مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مع الإصرار الإسرائيلي على شنّ عملية عسكرية واسعة فيها، حيث طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أول من أمس، بتعبئة جنود الاحتياط استعدادا لشن العملية البرية العسكرية، بينما حدثت مشاحنات بين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي بشأن عملية رفح. 
ويحبس الفلسطينيون في مدينة رفح التي يتواجد فيها أكثر من 1.2 مليون نسمة أغلبهم نازحون، أنفاسهم على أمل أن ينجح بيرنز في مهمته المعقدة المتمثلة في إتمام جهود التوصل إلى هدنة، قبل أن يبدأ جيش الاحتلال عمليته العسكرية.
وسبق لبيرنز أن زار القاهرة قبل التوصل إلى الهدنة الأولى في غزة، والتي تم التوصل إليها بجهود مصرية وقطرية وتنسيق مع الولايات المتحدة، نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وقام حينها بعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين، كما شارك بيرنز في اجتماعات باريس التي رعتها واشنطن.
وسلمت إسرائيل ردها على خطة حماس بشأن الهدنة إلى كل من قطر ومصر والولايات المتحدة، رافضةً معظم بنود تلك الخطة التي تتضمن 3 مراحل على مدار 135 يوماً، تنتهي بصفقة تبادل جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل الآلاف من الأسرى الفلسطينيين، مع إنهاء الحرب على قطاع غزة.
وترفض إسرائيل الالتزام بإنهاء الحرب بعد الانتهاء من الهدنة، مثلما ترفض انسحاب الجيش من الممر الذي يقسم قطاع غزة في وقت مبكر من المرحلة الأولى، كما أكدت عدم موافقتها على عودة السكان إلى شمال قطاع غزة.
في المقابل، ترفض حركة حماس نقاش أي مقترحات قبل وقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال من غزة ورفع الحصار عن القطاع.
ووفق الخبير الإستراتيجي د. عامر السبايلة، "لن يستطيع أحد لا بلينكن ولا بيرنز، التأثير على الإسرائيليين في هذه المرحلة".
وأضاف السبايلة لـ"الغد"، أن السبب في ذلك "مضي إسرائيل في برنامج عسكري خلال الحرب يمتد إلى نقطة رفح، وبالتالي موقفها يدفع بهذا الاتجاه على حساب أي محاولات تهدئة".  
وأشار إلى أن "الحديث سيكون عن فكرة تجنب سقوط ضحايا مدنيين، وليس تجنب فكرة الإجهاز على حماس التي يسوقها الإسرائيليون في سيناريو رفح".  
أما أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة اليرموك، د. محمد خير الجروان فيرى "أن الملف الأمني يشكل جوهر زيارة بيرنز للمنطقة ومصر بشكل خاص، حيث جاءت زيارته في البداية لإسرائيل بهدف الضغط على حكومة نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية وتجاوز الخلافات فيما بينهم وقبول الهدنة بأقل الخسائر ليس فقط لإسرائيل وإنما للولايات المتحدة الأميركية والدول الداعمة".
وأضاف الجروان، أن "زيارة بيرنز لمصر لا تخرج عن هذا السياق خاصة في ظل التوترات السياسية مع إسرائيل فيما يتعلق بتهديداتها العسكرية، ويتوقف نجاحه في هذه المهمة على مدى استجابة قادة إسرائيل بالدرجة الأولى وجاهزيتهم لقبول اتفاق هدنة في هذا الوقت الحساس مع تمسك حماس بشروط تعتبرها إسرائيل بمثابة هزيمة لها". 
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية د. بدر عارف الحديد، إن الولايات المتحدة تدفع بكل ثقلها لإتمام هدنة جديدة والحيلولة دون بدء إسرائيل بعملية عسكرية واسعة في مدينة رفح، مشيرا إلى أن واشنطن أعلنت موقفا رافضا للعملية وقالت إنها لن تدعمها.
وأضاف الحديد لـ"الغد"، أن الحكومة الإسرائيلية بزعامة نتنياهو متمسكة بسياسة التصعيد والتأزيم، ما يصعّب أي مهمات أو جهود بشأن اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى، مشددا في الوقت ذاته على أنه لا يمكن التنبؤ بنتائج زيارة بيرنز إلى القاهرة في ظل ملفات معقدة ومتشابكة.
وأشار إلى أن موقفا عالميا واسعيا يعبر عن رفض العملية العسكرية في رفح، إلا أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ماضية نحو البدء فيها، مع إعلان الإعلام العبري أول من أمس عن أن خطة الهجوم باتت جاهزة، وأن الأمر رهن ضوء أخضر سياسي.
واعتبر الحديد أن ما يزيد أمر الهدنة تعقيدا، هو تمسك كل طرف بمطالبه وشروطه، مؤكدا أن نتنياهو لا يريد أي شكل من أشكال التهدئة ولن يذهب إلى ذلك إلا مرغما.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
التربية تطلق المبادرة الوطنية لزراعة (10) ملايين شجرة خلال (10) سنوات

إطلاق مبادرة وطنية لزراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 سنوات

منذ11 ساعة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الأردن يدين هجوما استهدف القوات الإماراتية والبحرينية في الصومال

منذ11 ساعة
منخفض خماسيني يؤثر على الأردن - (أرشيفية)

بعد الأجواء المشمسة.. كتلة هوائية باردة ورطبة تؤثر على الأردن

منذ11 ساعة
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي - (أرشيفية)

الصفدي ينعى الشهيدين الطيارين العبادي والخضير

منذ12 ساعة
وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى تلتقي نظيرها الفلسطيني أحمد مجدلاني

انعقاد مؤتمر الطفل الفلسطيني في عمّان العام الحالي

منذ13 ساعة
دائرة الشؤون الفلسطينية

" الشؤون الفلسطينية" تطلق منصة خدمات الكترونية لمتلقي الخدمة

منذ15 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

موسم الهجرة إلى لندن

ماهر أبو طير |اليوم

ماذا تبقى أمام النواب؟

جهاد المنسي |اليوم

منتخب النشامى يصنع المجد للأردن

نضال منصور |اليوم

نظرة إلى الذات!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

متهم من يؤمن بالأردن!!

سميح المعايطة |اليوم

تساؤلات مواطن!

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
‏جندي إسرائيلي مسلح ببندقية يوقف فلسطينيين في أحد شوارع الناصرة، فلسطين، 17 تموز (يوليو)، 1948 - (أرشيفية)‏

التلاعب بالماضي وتلفيق التاريخ

ترجمات | منذ5 ساعة
يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس بين أنصار الحركة في غزة - (المصدر)

ماذا يحمل المستقبل للفلسطينيين؟

ترجمات | منذ5 ساعة
‏متظاهر يعرض لافتة كتب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة" خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في برلين 2021 - (أرشيفية)‏

في الإعلام الغربي.. حياة الإسرائيليين فقط هي المهمة‏

ترجمات |10 شباط 2024
عربة عسكرية تابعة لـ"لواء الطفوف" من "قوات الحشد الشعبي" العراقية - (أرشيفية)

"لواء الطفوف" (اللواء 13 في "الحشد الشعبي").. لمحة عامة

ترجمات |10 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

عن القوى السياسية التي أسهمت في صعود نتنياهو

ترجمات |09 شباط 2024
عامل يحمل كيس دقيق في مركز توزيع الأغذية التابع للأمم المتحدة في مخيم الشاطئ، غزة، 2009 - ‏‏(أرشيفية)

باستهدافه وكالة الأمم المتحدة، الغرب يقف إلى جانب الإبادة الجماعية‏

ترجمات |07 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
صراق آلي

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666

اليوبيل الفضي 06 شباط 2024

حمزة حجاج -اليوبيل الفضي
 
 