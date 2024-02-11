"هدنة غزة" تحمل بيرنز للقاهرة.. هل من أمل؟

محمد سمور الرنتيسي

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عمان - تتجه الأنظار يوم غد الثلاثاء، إلى القاهرة، حيث يحطّ رحالَه مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، ويليام بيرنز، لعقد اجتماعات مع مسؤولين مصريين وإقليميين تهدف إلى دفع جهود التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، وتبادل للأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، بعدما أخفق وزير خارجية بلاده أنتوني بلينكن في إحداث أي اختراق يفضي بالفعل إلى اتفاق، وذلك في جولته إلى المنطقة قبل نحو أسبوع.يأتي ذلك، في الوقت الذي يحذر فيه العالم من "كارثة" قد تشهدها مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مع الإصرار الإسرائيلي على شنّ عملية عسكرية واسعة فيها، حيث طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أول من أمس، بتعبئة جنود الاحتياط استعدادا لشن العملية البرية العسكرية، بينما حدثت مشاحنات بين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي بشأن عملية رفح.ويحبس الفلسطينيون في مدينة رفح التي يتواجد فيها أكثر من 1.2 مليون نسمة أغلبهم نازحون، أنفاسهم على أمل أن ينجح بيرنز في مهمته المعقدة المتمثلة في إتمام جهود التوصل إلى هدنة، قبل أن يبدأ جيش الاحتلال عمليته العسكرية.وسبق لبيرنز أن زار القاهرة قبل التوصل إلى الهدنة الأولى في غزة، والتي تم التوصل إليها بجهود مصرية وقطرية وتنسيق مع الولايات المتحدة، نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وقام حينها بعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين، كما شارك بيرنز في اجتماعات باريس التي رعتها واشنطن.وسلمت إسرائيل ردها على خطة حماس بشأن الهدنة إلى كل من قطر ومصر والولايات المتحدة، رافضةً معظم بنود تلك الخطة التي تتضمن 3 مراحل على مدار 135 يوماً، تنتهي بصفقة تبادل جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل الآلاف من الأسرى الفلسطينيين، مع إنهاء الحرب على قطاع غزة.وترفض إسرائيل الالتزام بإنهاء الحرب بعد الانتهاء من الهدنة، مثلما ترفض انسحاب الجيش من الممر الذي يقسم قطاع غزة في وقت مبكر من المرحلة الأولى، كما أكدت عدم موافقتها على عودة السكان إلى شمال قطاع غزة.في المقابل، ترفض حركة حماس نقاش أي مقترحات قبل وقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال من غزة ورفع الحصار عن القطاع.ووفق الخبير الإستراتيجي د. عامر السبايلة، "لن يستطيع أحد لا بلينكن ولا بيرنز، التأثير على الإسرائيليين في هذه المرحلة".وأضاف السبايلة لـ"الغد"، أن السبب في ذلك "مضي إسرائيل في برنامج عسكري خلال الحرب يمتد إلى نقطة رفح، وبالتالي موقفها يدفع بهذا الاتجاه على حساب أي محاولات تهدئة".وأشار إلى أن "الحديث سيكون عن فكرة تجنب سقوط ضحايا مدنيين، وليس تجنب فكرة الإجهاز على حماس التي يسوقها الإسرائيليون في سيناريو رفح".أما أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة اليرموك، د. محمد خير الجروان فيرى "أن الملف الأمني يشكل جوهر زيارة بيرنز للمنطقة ومصر بشكل خاص، حيث جاءت زيارته في البداية لإسرائيل بهدف الضغط على حكومة نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية وتجاوز الخلافات فيما بينهم وقبول الهدنة بأقل الخسائر ليس فقط لإسرائيل وإنما للولايات المتحدة الأميركية والدول الداعمة".وأضاف الجروان، أن "زيارة بيرنز لمصر لا تخرج عن هذا السياق خاصة في ظل التوترات السياسية مع إسرائيل فيما يتعلق بتهديداتها العسكرية، ويتوقف نجاحه في هذه المهمة على مدى استجابة قادة إسرائيل بالدرجة الأولى وجاهزيتهم لقبول اتفاق هدنة في هذا الوقت الحساس مع تمسك حماس بشروط تعتبرها إسرائيل بمثابة هزيمة لها".من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية د. بدر عارف الحديد، إن الولايات المتحدة تدفع بكل ثقلها لإتمام هدنة جديدة والحيلولة دون بدء إسرائيل بعملية عسكرية واسعة في مدينة رفح، مشيرا إلى أن واشنطن أعلنت موقفا رافضا للعملية وقالت إنها لن تدعمها.وأضاف الحديد لـ"الغد"، أن الحكومة الإسرائيلية بزعامة نتنياهو متمسكة بسياسة التصعيد والتأزيم، ما يصعّب أي مهمات أو جهود بشأن اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى، مشددا في الوقت ذاته على أنه لا يمكن التنبؤ بنتائج زيارة بيرنز إلى القاهرة في ظل ملفات معقدة ومتشابكة.وأشار إلى أن موقفا عالميا واسعيا يعبر عن رفض العملية العسكرية في رفح، إلا أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ماضية نحو البدء فيها، مع إعلان الإعلام العبري أول من أمس عن أن خطة الهجوم باتت جاهزة، وأن الأمر رهن ضوء أخضر سياسي.واعتبر الحديد أن ما يزيد أمر الهدنة تعقيدا، هو تمسك كل طرف بمطالبه وشروطه، مؤكدا أن نتنياهو لا يريد أي شكل من أشكال التهدئة ولن يذهب إلى ذلك إلا مرغما.