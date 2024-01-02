الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هل الانسحاب الجزئي للاحتلال من غزة استجابة للضغوطات الأميركية؟

نازحون غزيون في إحدى مدارس الأونروا في غزة-(وكالات)
نازحون غزيون في إحدى مدارس الأونروا في غزة-(وكالات)
 علامات استفهام عديدة، أثارها خبراء مختصون بشأن العدوان الوحشي الصهيوني على قطاع غزة، ومن أبرز هذه العلامات، بدء سحب جزئي لقوات الاحتلال من المناطق التي توغل فيها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفق المتحدث باسم جيش الاحتلال لوسيلة إعلام أجنبية الاثنين الماضي، متذرعا لعمليات الانسحاب الجزئي بـ"تخفيف الأعباء الاقتصادية"، أشار فيها الى أنه سيجري سحب 5 ألوية من قواتهم.اضافة اعلان
واعتبر الخبراء، أن عملية سحب هذه الألوية، أمر تكتيكي يخضع لاعتبارات عسكرية، وفي الوقت نفسه، يستجيب لضغوطات أميركية، تذهب إلى تخفيض حدة القتال الصهيوني في غزة، فيما استبعد آخرون، أن تكون هذه العملية، لها علاقة بالصراع السياسي الدائر بين نخب سياسية في الاحتلال وبين رئيس حكومتهم المتطرف بنيامين نتنياهو.
وكانت وسائل إعلام في الاحتلال، قالت إن "الانسحاب مستمر من المنطقة الشمالية، وإن هناك تناقصا في حجم القتال، وسيجري تسريح مزيد من القوات في الأيام المقبلة"، مبينة حسب زعمها "أن الفرقة الـ98 تقود 7 ألوية في محور خانيونس، لتحديد مكان الأسرى، وتصفية قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتدمير البنية التحتية العسكرية للمقاومة".
كما زعمت هذه الوسائل، أن "التغييرات في طبيعة القتال، تحدث برغم رفض نتنياهو الحديث عما سيجري في اليوم التالي من المعارك لأسباب سياسية"، مغفلين بالطبع، ان يكون هذا الانسحاب، مرتبطا أيضا بانخفاض حجم القوة الصهيونية، نتيجة تكبده خسائر كبيرة على يدي المقاومة في المعارك البرية. 
وزعمت أن "جيش الاحتلال معني بالانتقال الى المرحلة التالية الأكثر دقة التي تقوم على سحب قوات الجيش من داخل القطاع، والتحرك المستقبلي بها من داخل الأراضي الإسرائيلية نحو الأهداف، وليس من داخل القطاع، وذلك حتى لا تصبح هدفا للخلايا المسلحة".
ويرى عميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله للعلوم السياسية بالجامعة الأردنية د. حسن المومني، أن الانسحاب جاء "نتيجة ضغوط اميركية، باتجاه تقليل حدة القتال والانتقال الى مرحلة جديدة، تركز على أهداف انتقائية لقادة حركة حماس".
وأشار إلى أن نتنياهو أيضا، أرسل وزير شؤون الاحتلال الإستراتيجية إلى واشنطن، وجرى التوافق على الانسحاب، على ان تنفذ هذه الخطة بداية الشهر الحالي، كما تذرع بدواع اقتصادية، بخاصة وأن جل قوات الاحتلال من الاحتياط، وينظر إليها على اعتبار أنها تطور في نمط جديد من المواجهة العسكرية، بمعنى أنها تكتيك عسكري.
وقال المومني، إن هذا لا ينفي بأن هناك خلافات بين النخب السياسية مع نتنياهو، وخلافات في حكومة الاحتلال حول الحرب، لذلك جاء سحب الألوية الخمسة، وفق ما ذكر إعلامهم، جزءا من هذا التبرير، وأن تستريح قوات الاحتياط، وتخفيف العبء الاقتصادي على حكومة الاحتلال، وكذلك، اختلاق تبرير لبدء المرحلة الثالثة من الحرب، والتي تعنى وفق زعمهم، بانتقاء أهداف دقيقة، وما يسمى بعمليات جراحية.
وأيده في هذا الطرح، الخبير في شؤون الاحتلال د. أيمن الحنيطي، بأن الانسحاب الجزئي لقوات الاحتلال من غزة، ليس انقلابا على نتنياهو، بل رضوخ لضغوط أميركا بوقف العمليات المكثفة في الحرب، بخاصة عمليات القصف العشوائي التي تسببت باستشهاد آلاف الفلسطينيين وإصابتهم في القطاع، ومن ثم هي عملية للانتقال سريعا الى المرحلة الثالثة من الحرب، والتي تتطلب تقليص عدد قوات الاحتلال، وإعادة التموضع بعيدا عن التجمعات السكانية، والتركيز على عمليات ذات أهداف مركزة، تستهدف معاقل حركة حماس وقياداتها.
وأضاف الحنيطي، أن هناك أسبابا أخرى لانسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي توغل فيها داخل غزة، منها: انتخابات بلدياته، التي تأجلت لمرتين، وأقر أنها ستجرى في شباط (فبراير) المقبل، بالإضافة إلى ما أصاب اقتصاد الاحتلال، وهذه العوامل، تنسجم مع طلبات وزير حرب الاحتلال بيني غانتس ووزير الحرب الصهيوني السابق جادي ايزنكوت، اللذين يعتبران بأن العمليات العسكرية المكثفة، لم تحقق الأهداف العسكرية المعلنة، وباتت تلحق بهم خسائر فادحة، بسبب كمائن قوة المقاومة وعملياتها النوعية، وهناك سبب اجتماعي يتعلق بتذمر الصهاينة، ممن لهم أبناء يخدمون في صفوف جيش الاحتلال وقوات احتياطه، المشاركة في الحرب الوحشية على غزة، وباتوا يخشون على أبنائهم من القتل، وهذه الترتيبات يحتاج تنفيذها لـ6 أشهر، لكن ميدانياً، هذه التقديرات يجانبها الصواب وما يدل على ذلك، أن المقاومة الفلسطينية تنفذ عمليات نوعية، وتثبت أن جيش الاحتلال إذا أراد تمشيط غزة من شمالها إلى وسطها وإلى جنوبها، يحتاج إلى عدة سنوات.
ومع تعدد تفسيرات وتحليلات الخبراء العسكريين السياسيين، لخطوة سحب ألوية الاحتياط من غزة، يرى المحلل العسكري والأمني العميد المتقاعد د. سعود الشَرَفات، أن الكثير من هذه التحليلات، هي انطباعات شخصية فقط، لكن اعتمادا على ما صرح به جيش الاحتلال، ووسائل إعلام أميركية، نستطيع القول مبدئيا، إن الخطوة تحمل شقين أحدهما عسكري تكتيكي والآخر اقتصادي. 
وأضاف الشرفات، من هنا، نرى أن قرار الاحتلال بسحب بعض قواتها من غزة، هو "بداية تحول تدريجي، فيما يبدو إلى عمليات أقل كثافة" في شمال القطاع، برغم استمرار القتال الذي احتدم في أماكن أخرى من القطاع وسط قصف مكثف. 
وبين انه أن القتال مستمر في الشمال، وتكتيكات جيش الاحتلال المعدلة، وفق ما أذاعوا، لا تعكس أي تغيير للوضع في الحرب، بينما يرى مسؤولون أميركيون، بأن الأسابيع القليلة المقبلة، ستثبت مدى استعداد نتنياهو، للانتقال إلى مرحلة أقل كثافة في ملاحقة حماس في غزة. 
وأضاف شرفات، إن المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري، قال إنه "سيعود بعض جنود الاحتياط إلى عائلاتهم ووظائفهم هذا الأسبوع"، زاعما أن هذا "سيمنح راحة كبيرة للاقتصاد، الذي تدهور خلال الأشهر الثلاثة الماضية من الحرب 
بشكل كبير".
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