هل تفرض تطورات الحرب على غزة قواعد عملية سياسية جديدة؟

محمد سمور الرنتيسي

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تشير المعطيات التي تشهدها المنطقة، على وقع تطورات العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة، إلى أن واقعا سياسيا جديدا، يراد له أن يرى النور، بعد أن يجري تفكيك ملفات شائكة قد تعطل مساره، لا سيما فيما يتعلق برئيس وزراء الاحتلال المتطرف بنيامين نتنياهو غير المرغوب به لدى الكيان وفي أميركا على أقل تقدير.ويرجح بأن يقفز الواقع السياسي الجديد، عن عقبة الهدف الصهيوني بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية - حماس، إلى هدف أكثر واقعية وأكثر قبولا، لجهة انخراط الحركة ومعها فصائل أخرى، في عملية سياسية، تعيد رسم المشهد الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما بدا مرحبا به من السلطة الفلسطينية، تبعا لتصريحات أطلقها مؤخرا مسؤولون عدة فيها.يتزامن ذلك، مع تعمق الانقسامات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والمتطرف نتنياهو، والتي باتت أكثر وضوحا منذ زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن الأخيرة إلى الكيان، إذ ذكرت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن بلينكن عاد من إسرائيل وقد رفض نتنياهو جميع طلبات واشنطن، باستثناء طلب عدم مهاجمة الكيان لحزب الله في لبنان، وإن بلينكن أبلغه، أنه لا يوجد حل عسكري بشأن مصير حماس، ويتعين على الكيان الاعتراف بذلك، وإلا "فإن التاريخ سيكرر نفسه والعنف سيستمر"، لكنه لم يكن مقتنعا بكلام بلينكن.وأشارت الشبكة، نقلا عن المسؤولين ذاتهم، أن إدارة بايدن "تتطلع إلى ما بعد نتنياهو لتحقيق أهدافها في المنطقة"، وهي تحاول وضع الأساس مع قادة صهاينة آخرين، تحضيرا لتشكيل حكومة ما بعد نتنياهو.وقبل أيام، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، بأن بايدن أغلق الهاتف بوجه نتنياهو خلال آخر مكالمة معه، في دليل جديد على توسع الخلاف بينهما، جراء الحرب الوحشية المستمرة على قطاع غزة، إذ تتحفظ واشنطن على طريقة إدارة الحرب، ومستقبل القطاع بعد توقف القتال.ومن وجهة نظر الوزير الأسبق وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية د. فيصل الرفوع، فإن "أي دفع باتجاه تهدئة في المنطقة، وإيجاد مناخ سياسي يضمن حالة من الأمن والاستقرار، سيصطدم بلا شك بالغطرسة والهمجية الصهيونية، خصوصا في ظل سيطرة اليمينيين المتطرفين على صنع القرار".لذلك، يرى الرفوع أن "الندية مع الاحتلال ومواجهته بقوة لإخضاعه للحلول والشروط، هي ما سيصنع الفرق، وبعد ذلك يمكن الخوض في طروحات، تنتج حالة من التوافق.. توافق يجب أن يكون فلسطينيا قبل كل شيء".وفلسطينيا، كما يقول الرفوع، "لا بد أن تمارس السلطة الفلسطينية دورا حقيقيا وفاعلا، تخرج فيه من حالة الضعف والهوان الذي وصلت إليه، وإعادة بناء نفسها ومواقفها وسلوكها بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في القضية الفلسطينية".واعتبر أن الدفع الأميركي باتجاه الواقع السياسي الجديد، يعبر عن "خيبة كبيرة واجهها الأميركيون والصهاينة في غزة، في ظل قوة المقاومة الفلسطينية وثباتها بطريقة أصابتهم بالذهول"، مشيرا بهذا الخصوص الى أن "كل الأحاديث عن غزة ما بعد المقاومة، ذهبت أدراج الرياح، وحان الوقت للنزول عن الشجرة والتفاوض على حلول واقعية".ووفق رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د.كتور خالد شنيكات، يعزى تفسير الرغبة الأميركية في إيجاد واقع سياسي جديد بالمنطقة إلى أمرين، الأول هو تعثر العملية العسكرية الصهيونية في غزة، ومرور أكثر من 4 أشهر دون تحقيق إنجازات عسكرية كما كان متوقعا بالنسبة للاحتلال"، مشيرا إلى أن الاحتلال قال إن العملية لن تستمر طويلا، وستؤدي بسرعة إلى القضاء على حماس وتحرير الرهائن، وخلق واقع أمني جديد في القطاع.أما الأمر الثاني كما يرى شنيكات، فهو أن الولايات المتحدة الاميركية، أصبحت تدرك بأن قوات الاحتلال دخلت في عملية استنزاف لقدراتها، وبالتالي لا بد من أن تتحرك لفرض رؤيتها في حماية أمن الكيان والدفاع عنه.وأضاف، أن واشنطن تنظر إلى نتنياهو بوصفه عبئا، مع إصراره على استمرار الحرب وتحقيق نصر كامل، تراه أميركا مستحيلا، لافتا إلى أن بايدن يواجه ضغطا داخليا بسبب موقفه من الحرب، وبات يخشى أكثر من أي وقت مضى، من ربطه بمجازر الاحتلال في غزة، لذا يحاول تغيير الصورة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية.من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية د. بدر عارف الحديد، أن المنطقة باتت بحاجة لإعادة رسم خريطتها السياسية أكثر من أي وقت مضى، ذلك أن المضي في مزيد من الصراعات والجبهات، سيدفع ثمنه الجميع.ذلك الأمر كما يقول الحديد، يحتاج إلى حدوث اختراقات كبيرة ومعمقة في السياسات الصهيونية ونظرة الكيان للصراع وإدارته له، وهذا يتطلب أن يقتنع بالتخلي عن القتل والظلم والتنكيل بحق الفلسطينيين، كون ذلك لن يجلب له أي نوع من الاستقرار.بشأن الموقف الأميركي، قال الحديد، إن واشنطن دفعت في العدوان الصهيوني على غزة، ثمنا سياسيا باهظا، فضلا عن الدعم المالي والعسكري، والآن تجد نفسها في مأزق السلوك الصهيوني الذي فاقم الأزمات في المنطقة، ويدفعها في أي وقت لاشتعال حقيقي.وأضاف، أن الولايات المتحدة، تحاول بكل ثقلها إيجاد مخارج ليس للاحتلال فقط، بل لها نفسها.