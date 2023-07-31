الإثنين 31 تموز 2023
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هل كانت حرارة تموز الحالي الأعلى في تاريخ الأردن؟.. الأرصاد تجيب

موجة حر
موجة حر
صرح مدير ادارة الارصاد الجوية في وزارة النقل رائد رافد آل خطاب بأن المملكة قد تأثرت خلال الثلث الأول من شهر تموز الحالي بامتداد مرتفع جوي، حيث شهدت اغلب مناطق المملكة أجواء صيفية عادية إلى حارة نسبياً، فيما شهد باقي الشهر تأثر المملكة بإمتداد منخفض سطحي حراري مصحوب بكتلة هوائية حارة وجافة  حيث سادت أجواء حارة في أغلب المناطق، فيما كانت حارة جداً في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة.                   اضافة اعلان
وأفاد آل خطاب أن المملكة قد شهدت خلال هذا الشهر موجتي حر كانت الاولى في الفترة (12-16) تموز حيث سجلت محطة رصد جوي غور الصافي  اعلى درجة حرارة عظمى في هذه الفترة وبلغت 46.2°س بتاريخ 13/07/2023.
كما سجلت محطة رصد مطار عمان المدني اعلى درجة حرارة عظمى بنفس اليوم وبلغت 38.6°س.
موجة الحر الثانية كانت في الفترة (23-29) تموز حيث سجلت محطة رصد جوي غور الصافي اعلى درجة حرارة عظمى في هذه الفترة وبلغت 46.7°س بتاريخ 25/07/2023، بينما سجلت محطة رصد مطار عمان المدني اعلى درجة حرارة عظمى بتاريخ 28/07/2023 وبلغت 37.5°س.
وأضاف آل خطاب انه ومع  استمرار تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة خلال اغلب أيام شهر تموز الحالي فقد سجل 81% من أيام هذا الشهر درجات حرارة زادت عن معدلها العام لنفس الوقت من السنة بحوالي (3-7) درجات مئوية، حيث بلغ معدل درجة الحرارة العظمى لشهر تموز في مطار عمان المدني 35.0 س° بزيادة عن معدله العام بمقدار 2.2 درجة مئوية، فيما بلغ معدل درجة الحرارة الصغرى 22.8 س° وبزياده عن معدله العام بمقدار 1.8 درجة مئوية.
كما بلغت اعلى درجة حرارة عظمى مسجلة في مطار عمان المدني 38.6 س° بتاريخ 13/07/2023، فيما بلغت اقل درجة حرارة صغرى 18.2 س° بتاريخ 07/07/2023.
اما على مستوى المملكة فقد اوضح آل خطاب بأن محطة رصد جوي غور الصافي سجلت اعلى درجة حرارة عظمى 46.7°س بتاريخ 25/07/2023، فيما سجلت محطة رصد الشوبك اقل درجة صغرى بتاريخ 01/07/2023 وبلغت 9.6°س.
وخلال تصريحاته أفاد آل خطاب بأن الدراسات المناخية في إدارة الأرصاد الجوية تشير الى أن ترتيب شهر تموز الحالي 2023 هو الثالث من حيث الأعلى في معدل درجات الحرارة خلال مائة عام بعد عامي 2017، 2000. 
كما وتشير الدراسات المناخية بان درجات الحرارة خلال هذا الشهر لم تتجاوز الأرقام القياسية لشهر تموز في السجل المناخي الأردني، حيث تشير السجلات المناخية بان اعلى درجة حرارة عظمى سجلت على مستوى المملكة خلال شهر تموز بلغت 49.3°س بتاريخ 25/07/2018، وفي العاصمة عمان فقد سجلت محطة رصد مطار عمان المدني اعلى درجة حرارة عظمى لها بلغت 43.5°س بتاريخ 30/07/2000.    
وأضاف آل خطاب أن الجدير بالذكر بأن معدل درجات الحرارة في تموز 2000 يعتبر الأعلى في أشهر الصيف خلال السجل المناخي الاردني خلال 100 عام والذي بلغت فيه معدل درجة الحرارة العظمى في محطة رصد مطار عمان المدني 36.3 س° بزيادة عن معدلها العام 3.5 درجة مئوية فيما بلغ معدل درجة الحرارة الصغرى 23.6 س° وبزيادة عن معدلها العام 2.6 درجة مئوية.
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