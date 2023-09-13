الأربعاء 13 أيلول 2023
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هل يعود الأردن للتوقيت الشتوي؟.. مصدر حكومي يجيب

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي
قال مصدر حكومي، اليوم الأربعاء، إنه لا عودة للتوقيت الشتوي، في الجمعة الأخيرة من شهر تشرين الأول / أكتوبر المقبل.
وأضاف المصدر الحكومي لـ“هلا أخبار”، أن مجلس الوزراء أقر العام الماضي 2022، تثبيت العمل بالتَّوقيت الصَّيفي طوال العام، وهو ما سيكون عليه العام الحالي.اضافة اعلان
وأوضح المصدر أن قرار مجلس الوزراء آنذاك، كان يستند إلى دراسة مستفيضة أجرتها الحكومة للوقوف على جدوى تثبيت العمل بالتَّوقيت الصَّيفي، والتي بيَّنت أنَّ استمرار العمل في هذا التَّوقيت يتيح الاستفادة من أطول وقت ممكن من ساعات النَّهار.
ويتيح العمل بنظام التَّوقيت الواحد، ثبات توقيت الدَّولة بالنِّسبة للتَّوقيت العالمي (جرينتش)، وهو ما يترتَّب عليه ثبات مواعيد التَّواصل حول العالم.
يُشار إلى أنَّ نحو (60%) من دول العالم لا تقوم بتغيير توقيتها خلال العام، فيما تعتمد (40%) من الدُّول نظام تغيير التَّوقيت خلال أوقات محدَّدة مع بداية الصَّيف والشِّتاء، مع الإشارة إلى أنَّ بعض هذه الدُّول تتَّجه إلى تثبيت التَّوقيت فيها.
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