هل يفلح الاحتلال بإخراج "الأونروا" من غزة؟

سماح بيبرس

اضافة اعلان

عدّ خبراء في القانون الدولي أنّ استهداف الاحتلال الصهيوني لمرافق وكالة الغوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة، إنما هو دليل مادي بيّن، يمكن الاعتماد عليه أمام المحاكم الدوليّة، في إثبات جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها هذا الاحتلال في فلسطين.وأضافوا بأنّ استهداف عمل الأونروا في غزّة وإغلاق منشآتها، يعد "جريمة ضد الإنسانيّة"، حيث إن الإغلاق يعني إجبار المدنيين الذين يحتمون فيها على تركها على "التهجير القسري للمدنيين"، كما يعني تجويع الناس ومنع إدخال المساعدات للمدنيين، وفي الحالتين تعتبران "جريمة ضد الإنسانيّة".وذهب الخبراء إلى أنّ استهداف الأونروا التي تعتبر منسقا للهيئات الإنسانيّة الأخرى مثل منظمة الصحّة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، هو دليل مادي آخر على أنّ الاحتلال يرتكب جرائم الإبادة في قطاع غزّة.واعتبروا أن هذا الاستهداف في قطاع غزّة هو محاولة لتصفية القضيّة الفلسطينيّة وقضيّة اللاجئين، حيث يتم العمل على إجبار المدنيين على الهجرة القسرية.وكانت قناة 12 الصهيونية أكدت أنّ تقريرا إسرائيليا كشف عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يُعد خطة لإخراج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من قطاع غزة، في أعقاب الحرب الدائرة حالياً.وذكرت أنّ هذا التقرير الصادر عن وزارة الخارجية هو "شديد السرية"، ويشمل توصيات بأن تجرى تلك الخطة على 3 مراحل، "الأولى تكمن في الكشف عن تعاون مزعوم بين الأونروا وحركة حماس المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية".أما المرحلة الثانية فتتمثل في تقليص عمليات الأونروا، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة.وستكون المرحلة الثالثة عبارة عن "عملية نقل كل مهام وكالة الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب".وفي هذا الصدد، قال أستاذ القانون الدولي في جامعة العلوم الإسلاميّة الدكتور عبد السلام الهماش إن الاحتلال عمليّا لا يمكن أن يطبّق هذه الخطّة، وما تصريحات نتنياهو حول هذا القرار إلّا من باب التسويق أمام الرأي العام الداخلي حتى يغطي على الهزائم التي لحقت بالجيش الصهيوني في أرض الميدان، مضيفاً أنّ نتنياهو بات يخرج بتصريحات جديدة ويضع أهدافا من باب التخبّط فقط، وهي أفكار غير قابلة للتطبيق.ويرى الهمّاش أنّ قوات إسرائيل هي "قوات احتلال" بموجب قواعد القانون الدولي واتفاقيّة لاهاي لعام 1907، وبالتالي فهي لا تستطيع ممارسة سيادة على أي اقليم محتل، وكل القرارات التي تؤثر على هذا الاقليم ليست من صلاحياتها، حيث يعتبر ذلك مخالفة للقانون الدولي العام.وأوضح أن الهيئات الإنسانيّة جاءت بقرار دولي وليس صهيوني، ووكالة الأونروا كانت أسست لإغاثة "اللاجئين الفلسطينيين"، وهي فئة خاضعة للقانون الدولي، وأي اعتداء عليها أو على منشآتها يصب في "جريمة الحرب" لأنّ هذه الوكالة محميّة بموجب القانون الدولي.وأضاف أنّ إنهاء عمل الأونروا في غزّة وإغلاق منشآتها واستهدافها له أيضا بعد آخر من حيث إنّه "جريمة ضد الإنسانيّة"، موضحا أنّ إغلاق المنشآت يعني إجبار المدنيين الذين يحتمون فيها على ترك هذه المنشآت؛ أي "التهجير القسري للمدنيين"، ومن جهة أخرى فإنّ إغلاق المرافق يعني تجويع الناس ومنع إدخال المساعدات للمدنيين، وفي الحالتين تعتبران "جريمة ضد الإنسانيّة".ناهيك عن أنّ الأونروا تعتبر منسقا للهيئات الإنسانيّة الأخرى مثل منظمة الصحّة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، مؤكدا أن إغلاق مرافق الأونروا هو "دليل مادي على أنّ الاحتلال يرتكب جرائم الإبادة" في قطاع غزّة.وقال الهمّاش إنّ سلطة الاحتلال لا تستطيع إغلاق مؤسسة أنشئت بقرار دولي، أي إنّها تخالف بذلك التزاماتها أمام الأمم المتحدة، والتي تقضي بتنفيذ قراراتها، وبالتالي لا بد أن تتخذ الأمم المتحدة موقفاً واضحاً تجاه هذا السلوك من قبل الكيان الصهيوني، وعليها اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.وعدّ أن ما يقوم به الاحتلال من استهداف للأونروا في قطاع غزّة يأتي من باب "تصفية القضيّة الفلسطينيّة"، وتصفية قضيّة اللاجئين، من خلال ضم أراضي غزّة للكيان، وفرض سيطرته الكاملة على القطاع الذي يضم أكبر عدد من اللاجئين.وأكد أن فشل المنظومة الإنسانية في غزة يتطلب إعادة فكرة توفير الحماية للهيئات التي تقدم المساعدات، من خلال قوات دولية محايدة ترافق هذه الهيئات وموظفيها.بدوره، قال الخبير الحقوقي كمال المشرقي إنّ الدعوة لإخراج الأونروا من قطاع غزّة، أو أي منظمة إنسانيّة أخرى، هو استمرار لسجل الانتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني، وهو مؤشّر على أنّ الكيان ما يزال يقوّض القانون الدولي وعمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانيّة، وهو ما يعدّ إنذارا ودليلا على بشاعة الجرائم التي يقوم بها هذا الكيان.ودعا المشرقي إلى ضرورة أن تتخذ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي تدعم الكيان، موقفا لوقف الهمجية والممارسات التي تنذر بكارثة إنسانية لم يشهدها التاريخ من قبل.وقال: "لا ينكر أحد أنّ الكيان هو محتل للأراضي الفلسطينة بموجب القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ويعزز ذلك واقع الممارسات لهذا الكيان على أرض الواقع من خلال ارتكابه جرائم الفصل العنصري، والإبادة الجماعيّة، وجرائم ضد الإنسانيّة، وجرائم الحصار التي تشكل جميعها ممارسات تخالف القيم الإنسانية، والأعراف الدولية، وبالتالي ليس من الغريب أن ينتهج هذا الكيان دعوة لوقف عمل المنظمات الإنسانية ومنها الأونروا التي تقوم بدور إنساني كبير لشعب أعزل يقاوم الاحتلال بجوعه وعطشه؛ لإيمانه بأنه يملك الحق في تقرير مصيره والتحرر من احتلال يعتبر الأطول في التاريخ.وأكد أنه يجب العمل والضغط من خلال الدول الكبرى- التي تعد الذراع الرئيس للاحتلال للاستمرار في جرائمه - لوقف هذه الممارسات وحماية المدنيين.وأضاف بأن وقف عمل المنظمات الإنسانيّة لهو دليل واضح يمكن الاعتماد عليه في تأكيد ما يرتكبه الاحتلال من جرائم في غزة والضفة، وتؤخذ في جانب البيانات وقواعد الإثبات، خصوصا أنّ هناك قضايا مرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وثمة قضيّة تم تسجيلها من قبل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ضد إسرائيل.ويرى المشرقي أنّ إعلان الأمين العام للأمم المتحدة قبل أسابيع استخدام حقه بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، ما هو إلّا دليل قاطع على أن الكيان الصهيوني ينفذ جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم ضد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.يشار هنا إلى أنّ المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، كان قد ردّ على الادعاءات الصهيونية التي تتهم المنظمة بمساعدة حماس، ونقل بعض المساعدات الإنسانية إليها مباشرة، بأن "إسرائيل خلقت تياراً من المعلومات المضللة، ولا أساس لها من الصحة".وأكد أنه "حتى بعد فتح معبر كرم أبو سالم، قيدت السلطات الإسرائيلية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، من خلال القصف وتعطيل شبكات الاتصالات والإنترنت لفترات طويلة".بدورها قالت الأونروا عبر موقعها الرسمي، إنها تقدم "المساعدة والحماية والدعم لأكثر من 5 ملايين و900 ألف من لاجئي فلسطين"، كما أعلنت في وقت سابق مقتل 132 من موظفيها جراء الحرب في قطاع غزة.