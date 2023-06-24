هل يوجد الألماس "غالي الثمن" في الأردن؟ خبير يكشف لـ "الغد" معلومات هامة

عماد العلجوني

كشف خبير في مجال التعدين والكشف عن المعادن في باطن الأرض تفاصيل ومعلومات قد تشير إلى تواجد خام الألماس في مناطق بالأردن.



الصخور البركانية "الكمبرليت"

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وقال الخبير في مجال التعدين واستخراج المعادن أحمد الشلبي في تصريح خاص لـ"الغد" بأن الألماس متواجد بشكل عام ضمن الصخور البركانية " الكمبرليت" المنتشرة في عدد من مناطق المملكة.

مناطق مرشحة



وأضاف أن هناك العديد من المناطق التي قد يتواجد بها الألماس في صخور الجرانيت "الكمبرليت" في الأردن وخاصة في الصخور البازلتية كونها المكان الأمثل لتواجد خام الألماس.

كيف تشكل؟



وكشف عن سبب ودلالة تواجد الألماس في تلك المناطق حيث قال "الشلبي" بأن تواجد الألماس في تلك المناطق بالمملكة عائد إلى عوامل الحت والتعرية حيث تتجمع فتات الصخور البركانية ويتم سحبها عن طريق مياه الجداول والسيول .



وأضاف أنه بعد أن تقوم المياه بسحب الفتات يتجمع في مناطق المنعطفات على جوانب السيول حيث تكونتلك المناطق هي الأمثل لتواجد خام الألماس "غالي الثمن".

طريقة بسيطة وسهلة



ولفت إلى أن هناك طريقة للتعرف على الألماس حال العثور عليه في تلك المناطق حيث يكون على شكل بلوري رباعي الحواف أو سداسي الحواف وفق "الشلبي".



وكشف عن الطريقة التي يتم من خلالها فحص الألماس إن كان حقيقي أم نوع أخر من الأحجار الكريمة حيث قال إن الطريقة بسيطة وسهلة ونتائجها أكيدة حيث يتم احضار ورقة بيضاء ويتم رسم نقطة دائرة سواء في وسط الورقة ويتم وضع بلورة الألماس أمام تلك النقطة السوداء فإن تمت مشاهدة النقطة السوداء من خلال البلورة فإن ذلك يدل على أنها ليست ألماس وإنما نوع أخر من المعادن والأحجار الكريمة .



ولكن إن لم تتم مشاهدة النقطة السوداء من خلال النظر إليها عبر البلورة فعندها يتم التأكد من أن تلك القطعة هي معدن الألماس الخام الحقيقي.

الأكثر صلابة



ولفت إلى أن حجر الألماس هو المعدن الأعلى صلابة في سلم مقياس "Mohs Scale" وهو مقياس درجة صلابة الأحجار الكريمة ويتكون من 10 درجات حيث أن معدن الألماس يتصدر السلم بنسبة الصلابة.



وحول اللون الذي يتمتع به حجر الألماس المتواجد في مناطق منعطفات الأودية فقد قال "الشلبي" بأنه يكون لونه شفاف وهو الأغلي ثمنا وقد يتواجد بالوان مختلفة حسب وجود الشوائب به.

أسعار خيالية



وحول أسعاره المتداولة حول العالم فقد أكد أن هناك تفاوتا بالأسعار يعتمد على عدة عناصر منها ( القطع/اللون/الوضوح/القيراط).



حيث أن غرام الألماس النقي وذو المواصفات العالية يصل سعره إلى 20 ألف دينار أردني في بعض الأحيان ويتكون على عمق 150 كم ويخرج الألماس على السطح عن طريق خروج الحمم البركانية من باطن الأرض وفق "الشلبي".





