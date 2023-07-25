هيئة المكاتب الهندسية تدعو إلى إعادة النظر بتعليمات "طابق السطح" بمباني العاصمة

محمد الكيالي

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طالب رئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة، بضرورة إعادة النظر بطابق السطح والاطلاع على التغذية الراجعة بعد تطبيقه.وتنص الفقرة 5 من المادة 35 في نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، على أنه "يسمح بإنشاء طابق سطح لقطع الأراضي الخالية وللأبنية المكتملة وغير المكتملة" وفقا للشروط والأحكام المبينة أدناه إذا وافق المالكون جميعهم على ذلك ولا يجوز استبدال تلك الموافقة بأي تعهد تجاه الشركاء.واشترطت الفقرة 5 وفق غوشة، أن لا يزيد ارتفاع أعلى نقطة من السطح على ( 3.25) متر عن سطح الطابق المنشأ عليه، وتوفير ارتداد أمامي لا يقل عن 50 % من الارتداد المقرر تنظيميا. وبين أنه إذا زاد الارتداد على ذلك فيعتبر خدمات مشتركة ويمنع فتح أبواب عليه كما يجب تأمين ممر يصل الى تلك الخدمات المشتركة .وتشترط المادة عدم وجود أي فتحة تؤدي إلى سقف طابق السطح وأن لا يستعمل ذلك السقف لأي غرض، وأن لا تزيد مساحة طابق السطح على 20 % من مساحة سطح الطابق المنشأ عليه بما في ذلك مساحة مكررات الأدراج والمصاعد وعلى أن لا تتجاوز 100 متر مربع.وأكدت الفقرة (5) من ذات المادة أنه لا يسمح بأن يكون طابق السطح التابع للسكن في الطابق الأخير له مدخل من خلال مكرر الدرج أو المصعد وأن لا تكون له أبواب على المساحة المتبقية من سطح البناء المخصص كخدمات لكامل البناء.وأضافت أنه لا يمنع طابق السطح الوصول الى الخدمات المشتركة الموجودة على السطح، ولا يسمح بتجزئة طابق السطح لأكثر من بناء على سطح الطابق الأخير.وشددت الفقرة على ضرورة إنشاء تصوينة على محيط طابق السطح بارتفاع لا يقل عن ربع متر و لا يزيد على نصف متر.وأوضح غوشة أن النظام مضى على تشريعه خمس سنوات وفقا لتعديل نظام الأبنية عام 2019 التي كان من المفترض عدم زيادتها عن 20 % من طابق السطح.وبين أن العديد من المشاكل بين سكان العمارة الواحدة ظهرت ولم يتبق للسطح وخدماته أي فراغ لخدمة السكان فضلا عن التجاوزات بالمساحة القانونية المقررة بتسقيف المساحات الإضافية بالقرميد رغم وجود مادة بالنظام تلزم صاحب العقار بالتنفيذ حسب المخطط.ولفت غوشة إلى أن كل ذلك يسبب تشويها للشكل العمراني للمدينة وازدياد المخالفات بشكل كبير. وأضاف "إما إلغاء هذا الطابق أو تشريع بالسماح بالطابق الخامس شريطة تأمين جميع المتطلبات الفنية من مواقف ووقاية من الحريق وفقا للنظام".وأوضح أنه يجب أن يبقى السطح كاملا للخدمات العامة للسكان. وشدد غوشة على ضرورة إصدار التعليمات الخاصة بالإرشادات العامة لمناطق التنظيم فيما يتعلق بالمظهر الخارجي للمباني وفقا للماده 53 من النظام.وتنص الفقرة ج من المادة 52 في النظام، على أنه "عند دراسة التصاميم المعمارية للمواقع التراثية و المباني الجديدة المحيطة بها يجب أن تراعي تلك التصاميم الأسس والمعايير من أجل الحفاظ على أنماط وارتفاعات وأشكال وواجهات ومواد البناء والألوان والاستعمال والكثافة العمرانية ومدى انسجامها مع البيئة العمرانية المحيطة بها".وأوضح غوشة أن أهمية التعليمات الجديدة تتأتى خصوصا للشوارع والمحاور الأساسية الجديدة للمدينة.وأضاف "فالهوية والنمط المعماري مسؤولية مشتركة للحفاظ على النسيج العمراني المتميز لعمان، وأن لا يكون هنالك إفراط بالمواد الحديثة الغير صديقة للبيئة وبطرق الإنارة كما هو حاليا".وزاد قائلا "يجب أن تكون هنالك لجان فنية توضح هذه المعايير علما بأن المناطق التراثية في عمان لديها تعليمات واضحة في هذا الخصوص".وأكد غوشة أنه من خلال أرقام نقابة المهندسين للنصف الأول من العام الحالي، فإن هنالك استقرارا للمساحات المرخصة بزيادة طفيفة عن العام الماضي بنسبة 3 %.وأوضح أن مجموع المساحات المرخصة بلغ 5.6 مليون متر مربع تشكل مشاريع عمان مانسبته 72 % والأبنية السكنية 65 % وهذا يبين أن أكثر من ثلثي المشاريع هي للسكن مما يفرض أهمية وجود مواد بالنظام تؤكد على العمارة المستدامة والحفاظ على الطاقة والمياه والعزل وزيادة الرقعة الخضراء للمباني وعدم استنزاف هذه الموارد وانعكاسها على المستخدم من حيث ارتفاع فاتورته الشهرية.وشدد غوشة على أن الكودات الهندسية عالجت الموضوع ولكن التطبيق العملي غير فعال، داعيا إلى ضرورة الاطلاع على تجارب الدول المحيطة وآلية المراقبة والتنفيذ.