هيرنانديز لـ"الغد": ندعم الوصاية الهاشمية على المقدسات

إيمان الفارس

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أكد السفير المكسيكي في الأردن روبيرتو ودريغيز هيرنانديز، سعي بلاده لتعزيز كامل فرص التعاون السياسي والتبادل التجاري مع المملكة، مشيرا الى اتفاق البلدين على مبادئ السياسة الخارجية.ولفت هيرنانديز في مقابلة خاصة أجرتها "الغد" معه، بمناسبة العيد الوطني الـ213 للمكسيك، والذي يصادف اليوم، الى متانة وعمق العلاقة الإستراتيجية السياسية بين البلدين، انطلاقا من المواقف المشتركة بشأن خصوصية ومحور القضية الفلسطينية وحل الدولتين، والتأكيد على الوصاية الهاشمية للمملكة على المقدسات في القدس.وقال السفير إن "هناك دعما متبادلا أيضا بشأن ترشيحات المنظمات الدولية ودعم المكسيك لها لما تقوم به من رعاية لشؤون اللاجئين"، مضيفا أن الجانبين وقعا "اتفاقيات ومعاهدات حول التعاون التعليمي والثقافي والبرلماني والفني، ومذكرات تفاهم حول التعاون الدبلوماسي والأكاديمي والسياحة، وآليات التشاور ذات الاهتمام المشترك".وبشأن معيقات وتحديات تبادل الصادرات والواردات بين البلدين، أشار الى مضي المكسيك حاليا في فترة حملات انتخابية، تتخللها أنشطة عدة ترتبط بتلك الحملات، بحيث ستشهد انتخابات العام المقبل، مشيرا لـ"اهتمام كبير من جانب الحكومة الاردنية بمشاريع عدة في المجال السياسي، وصولا الى تعزيز المفاوضات الهادفة لتعميق التبادل التجاري".وأكد أهمية إعادة تنشيط المفاوضات للوصول الى توقيع اتفاقيات مهمة، يمكن عبرها اتخاذ إجراءات لزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي، والذي يوفر منافع متبادلة، مبينا أنه سيعتبر الأردن كمنصة للترويج للمكسيك ومصالحها في المنطقة، وفي الوقت نفسه، ستكون المكسيك بوابة المنتجات والخدمات إلى الولايات المتحدة وكل أميركا اللاتينية.وأشار السفير، الى زيارة يتوقع حدوثها في الفترة القليلة المقبلة، بالتنسيق مع مجموعة ممثلة من رجال الأعمال الأردنيين، وبالتعاون مع جمعية الصداقة الأردنية المكسيكية، لترويج زيارات من الأردن للمكسيك، وذلك مقابل دعوة مماثلة لرجال الأعمال المكسيكيين لزيارة الأردن، بهدف تباحث فرص الاستثمار المشتركة، يتوقع أن تجرى في غضون العام المقبل.وساهمت السفارة المكسيكية في عمان بإنشاء جمعية الصداقة الأردنية المكسيكية، سعيا لتعزيز العلاقات الثنائية على المستويات كافة، فضلا عن دعم الأنشطة التي تجرى في البلدين.وعن المجالات التي يجري تعزيز فرص الاستثمار فيها من والى البلدين، قال إن المرحلة الراهنة الآن؛ تتمثل بـ"استكشاف تلك الفرص المتاحة، إنما سيكون التوجه منصبّا على الصناعة الدوائية والطاقة المتجددة ومواد البناء"، موضحا أن الجولة التي ستتم عبر الجمعية، ستركز على الكشف عن الإمكانيات والفرص.وحول التعاون الأكاديمي بين البلدين، أشار السفير الى استقبال زيارتين من جامعة مكسيكية، في خطوة نحو تبادل أساتذة وطلبة للعام المقبل، منوها بانتظار بلورة مشاريع ستقوم بها مؤسسات أكاديمية أردنية ومكسيكية، ليصل عدد الاتفاقيات الموقعة بين الجامعات الأردنية والمكسيكية إلى 16.وأضاف، أن العمل سيستمر في التركيز على ترويج تدريس اللغة العربية بالمكسيك، وتدريس اللغة الاسبانية في الاردن.ويستمر تعزيز الصلة بين البلدين بشأن التجارة، وفق السفير المكسيكي الذي أوضح أنه في العام 2019، كانت المكسيك من بين أكبر 25 دولة صدرت بضائع للأردن، بينما بلغت التجارة الثنائية العام الماضي 120 مليون دولار، منوها بوجود تقارب أساسي مع الشركات الأردنية المحلية التي تعاونت في مشاريع لترويج المكسيك في الأردن عن طريق الموسيقا والطعام والرقص.وتقوم المكسيك والأردن ببناء سبل التعاون في السياحة، لخلق مزايا متبادلة تؤدي الى زيادة التدفقات السياحية، بحيث زار الأردن أكثر من 70 ألف سائح مكسيكي بين عامي 2014 و2022، وكذلك 12807 آلاف العام الماضي، وفق هيرنانديز الذي توقع بأن يرتفع هذا الرقم، بخاصة وأن البلدين يتعافيان بعد تداعيات جائحة كورونا بشدة على هذا القطاع.ولفت الى مبادرة بالتعاون مع الخطوط الجوية التركية، لتبادل الزيارات من مؤثرين للترويج لأشكال مختلفة من السياحة، بما فيها السياحة الدينية والطبية.ويصادف هذا العام، الذكرى الـ48 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي بدأت في 9 تموز (يوليو) العام 1975.واستعرض السفير مجريات التقدم والنمو الذي حققته المكسيك منذ استقلالها قبل 212 عاما، وحصلت عليه في العام 1821، عقب الاستعمار الإسباني الذي دام فترة طويلة، منوها انه برغم مجريات الاستعمار الإسباني للمكسيك، لكنها تنظر إلى إسبانيا على أنها الدولة الأمّ، مشيرا إلى علاقات عميقة ومتميزة تربط البلدان في مجالات عدة.