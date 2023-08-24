واشنطن متفائلة بتحقيق السلام في اليمن وعلى الأطراف بدء الحوار

زايد الدخيل

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دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، الأطراف اليمنية إلى إجراء محادثات فيما بينهم وصفها بـ"الصعبة". مشيرا الى أولويتين أساسيتين، الأولى هدنة دائمة في البلاد، والثانية حوار يمني يمني.وأضاف ليندركينغ خلال إيجاز صحفي عبر الهاتف شاركت فيه "الغد"، "مانزال متفائلين بشأن احتمالات إحراز مزيد من التقدم نحو السلام، والقرارات الرئيسية تقع على عاتق أطراف الصراع".واستعرض ليندركينغ تفاصيل رحلته الأخيرة إلى منطقة الخليج لتعزيز الجهود المستمرة التي تقودها الأمم المتحدة لتوسيع الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة في اليمن، كما تحدث عن عملية التفريغ الناجح للناقلة العملاقة صافر، والخطوات التالية للعملية، وآخر الجهود الأميركية لإنهاء الصراع في اليمن ودعم الشعب اليمني.وقال ليندركينغ، تزامنت رحلتي مع تفريغ 1.1 مليون برميل من النفط من الناقلة صافر، مما أدى إلى تجنب ما كان يمكن أن يكون كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية كبيرة، رغم أن العمل على متن السفينة صافر لم ينته بعد وما تزال السفينة المتحللة في حاجة إلى قطرها وتفكيكها.وأضاف "ما يزال اليمن يمثل أولوية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة وإدارة الرئيس جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس، موضحا أنه أجرى اجتماعات مع مسؤولين يمنيين وإماراتيين وسعوديين وعمانيين للضغط من أجل فرص تعزيز التقدم في المحادثات الجارية لتأمين اتفاق جديد وأكثر شمولاً لوقف إطلاق النار وإطلاق حوار يمني يمني بوساطة الأمم المتحدة.كما تطرق ليندركينغ للجهود المبذولة للتخفيف من الأزمات الإنسانية والاقتصادية في اليمن، والخطوات التالية لمعالجة أي تهديدات بيئية متبقية من ناقلة النفط صافر.وتابع: منذ تعييني مبعوثا خاصا لليمن، عملنا من أجل وقف تصعيد القتال، وتأمين هدنة في نيسان من العام الماضي وبدء المحادثات. وشهد اليمن أطول فترة من التهدئة منذ بدء الحرب وتم إنقاذ آلاف الأرواح وتوقفت الهجمات والغارات الجوية عبر الحدود، وتحسنت حرية الحركة، بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية التجارية من مطار صنعاء لأول مرة منذ عام 2016. ومع ذلك، هناك حاجة إلى المزيد.وشدد على إن الاتفاق السياسي اليمني اليمني هو وحده القادر على حل هذا الصراع المدني بشكل دائم، حاثا الحوثيين على اغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة للجلوس مع الحكومة اليمنية لرسم مستقبل أكثر إشراقا لليمن، الذي يعد أولوية قصوى في السياسة الخارجية للولايات المتحدة وإدارة الرئيس بايدن ونائبته هاريس.وأضاف إن هدف الولايات المتحدة بالنسبة لليمن بسيط، وهو دعم يمن مستقر وأكثر ازدهاراً وخالياً من النفوذ الأجنبي غير المبرر، مؤكدا أن بلاده ستواصل العمل مع الأمم المتحدة والأطراف اليمنية والشركاء الإقليميين وبقية المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف.وحول تعاون دول الخليج مع الولايات المتحدة لتسهيل حل هذا الصراع، قال ليندركينغ، تدرك الولايات المتحدة أنه في إطار جهودنا لدعم جهود السلام في اليمن، فإن الأطراف الإقليمية لديها دور أساسي تلعبه، ولذلك، فإن العمل على بناء إجماع دولي وتنسيق الجهود الإقليمية وتوحيدها حول طريق مشترك للمضي قدمًا هو أمر أشعر أن الولايات المتحدة تعطيه الأولوية، ومن أجل تحقيق التغييرات والمنافع للشعب اليمني.وأضاف "الهدنة بدأت في نيسان من عام 2022 وتم الالتزام بعدم مواصلة الهجمات عبر الحدود وقد تم الوفاء بهذا الالتزام وكذلك الالتزام ببناء القدرة التجارية لمطار صنعاء وقد تم الوفاء بهذا الالتزام أيضًا، من خلال تسيير أكثر من مائة رحلة جوية تجارية ذهابًا وإيابًا بين صنعاء وعمان، الأردن بمعدل ثلاث وخمسين رحلة أسبوعيا وأحيانا أكثر".وتابع: أكدت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على مبدأ عدم وجود عوائق أمام حركة الإمدادات التجارية والإنسانية إلى اليمن، ولذلك نريد أن نرى أن هذا المبدأ يتم التمسك به في نهاية المطاف، داعيا الأطراف على التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية دفع رواتب الآلاف من موظفي الخدمة المدنية اليمنيين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ سنوات.وحول تأثير الاتفاق بين السعودية وإيران على الأوضاع في اليمن قال ليندركينغ، الأمر الأكثر أهمية هو أن التقدم الأخير الذي ناقشته في جهود السلام في اليمن هو نتيجة لأكثر من عام ونصف من الدبلوماسية الأميركية النشطة، والجهود الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة بدعم من الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين مثل السعودية وسلطنة عمان.وأضاف "ما نحتاج إلى رؤيته هو أن تفي إيران بالالتزامات التي تعهدت بها للمملكة العربية السعودية، وعدم تهريب المعدات الفتاكة أو المعدات الحربية إلى الحوثيين والالتزام بدعم الحل السياسي للصراع، ونحن ننظر عن كثب لنرى ما إذا كان الإيرانيون قد نفذوا تلك الالتزامات".