الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وجهاء وممثلو مؤسسات مجتمع مدني من عمان ومعان يثمنون جهود الملك لوقف الحرب على غزة

رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء وممثلي مؤسسات مجتمع مدني من عمان ومعان
رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء وممثلي مؤسسات مجتمع مدني من عمان ومعان
التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين خلال لقاءين منفصلين، وفدا يمثل وجهاء وفعاليات شعبية ومؤسسات مجتمع مدني لمناطق شرق وجنوب عمان برئاسة النائب سليمان أبو يحيى، كما التقى وفدا يمثل ملتقى معان الثقافي ونادي المعلمين بمحافظة معان برئاسة.اضافة اعلان

وثمن الوفدان، خلال اللقاءين الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، جهود ومواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للقضية الفلسطينية، والجهود المتواصلة لجلالته، على مختلفة الأصعدة الدولية والإقليمية، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكدوا وقوف جميع الأردنيين خلف مواقف جلالة الملك في مساعيه الدولية والإقليمية لوقف الحرب على غزة، لافتين إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك سيبقى السند للأشقاء الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة.

وأشادوا بخطوة الأردن بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه /76، قامت بها طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، وبتوجيهات ملكية سامية.

وشددوا على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف خلف قيادة ومواقف جلالة الملك، مؤكدين أن الأردن القوي هو الأقدر على خدمة قضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وخلال اللقاءين، تم طرح عدد من المطالب التنموية والاحتياجات، حيث أكد العيسوي أنه سيتم دراسة جميع ما تم طرحه بالتنسيق مع الجهات المعنية، وسيصار إلى تنفيذ الممكن منها، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص.
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