وزارة التعليم العالي تعلن توفر منح دراسية من ماليزيا

وتشمل المنحة الدراسية تغطية الرسوم الدراسية، راتب شهري.
شروط التقديم:
- حصول الطالب على شهادة اتقان اللغة الإنجليزية بعلامة لا تقل عن (6) في امتحان (IELTS) وبعلامة لا تقل عن (550) في امتحان (TOEFL) / PBT (أو وثيقة من جامعته السابقة تبين بأن لغة التدريس هي اللغة الإنجليزية في التدريس.
- الا يزيد عمر الطالب عن (40) عاماً للتقديم في برنامج لماجستير، و(45) للتقديم في برنامج الدكتوراه.
- ألا يقل المعدل التراكمي للطالب في المؤهل العلمي السابق عن (3).
آلية التقديم:
- للحصول على مزيد من المعلومات حول المنحة الدراسية وتقديم الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة بإمكان الطلبة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي:
ملاحظات:
• الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 30-6-2024.
• للاطلاع على قائمة الجامعات الماليزية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط التالي:
• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023