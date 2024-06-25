 
الثلاثاء 25 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزارة التعليم العالي تعلن توفر منح دراسية من ماليزيا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع سفارة ماليزيا في عمان، عن توافر عدد من المنح الدراسية مقدمة من الحكومة الماليزية في جامعات مشمولة بالمنحة الدولية الماليزية (MIS) في برامج الدراسات العليا (الماجستير / الدكتوراه) وبتخصصات مختلفة باستثناء تخصصات (الطب، التمريض، الصيدلة) للعام الجامعي 2024-2025.اضافة اعلان

وتشمل المنحة الدراسية تغطية الرسوم الدراسية، راتب شهري.

شروط التقديم:

-  حصول الطالب على شهادة اتقان اللغة الإنجليزية بعلامة لا تقل عن (6) في امتحان (IELTS) وبعلامة لا تقل عن (550) في امتحان (TOEFL) / PBT (أو وثيقة من جامعته السابقة تبين بأن لغة التدريس هي اللغة الإنجليزية في التدريس.

- الا يزيد عمر الطالب عن (40) عاماً للتقديم في برنامج لماجستير، و(45) للتقديم في برنامج الدكتوراه.

- ألا يقل المعدل التراكمي للطالب في المؤهل العلمي السابق عن (3).

آلية التقديم:

- للحصول على مزيد من المعلومات حول المنحة الدراسية وتقديم الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة بإمكان الطلبة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي:

ملاحظات:

• الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 30-6-2024.
• للاطلاع على قائمة الجامعات الماليزية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط التالي:
• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023
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