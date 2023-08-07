الإثنين 07 آب 2023
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وزارة الصحة تبدأ حملتها الوطنية للتطعيم

وزارة الصحة -( الغد)
وزارة الصحة
بدأت وزارة الصحة اليوم الاثنين بتنفيذ المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتطعيم والتي تستهدف من خلالها الوصول إلى الأشخاص غير المطعمين نهائياً والمتخلفين عن أخذ المطاعيم.اضافة اعلان

وشدد مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن المقابلة على أهمية تلقي المطاعيم باعتبارها أحد أكثر التدخلات الصحية فعالية. 

وأشار المقابلة إلى أنّ التطعيم يعتبر عنصر أساسي من عناصر الرعاية الصحية الأولية، كما أن اللقاحات ضرورية للوقاية من تفشي الأمراض المعدية ومكافحتها حيث أنها تدعم الأمن الصحي العالمي ولها دور مهم وحيوي في المعركة ضد مقاومة مضادات الميكروبات.

وبين المقابلة أنّ هذه الحملة تعد الخامسة التي تنفذها وزارة الصحة منذ نحو ثلاثين عاما، وأضاف أن جائحة كورونا أثرت على التغطية بالمطاعيم عالمياً مما أدى إلى ازدياد أعداد الأطفال غير المطعمين وغير مكتملي التطعيم في كافة أنحاء العالم، مما حذا بوزارة الصحة إطلاق حملة وطنية لتكثيف التطعيم الروتيني حسب البرنامج الوطني للتطعيم لضمان حماية أكبر عدد من الاطفال من الامراض التي يطعم لها وتمكين المجتمع من عيش حياة صحية. 

وتهدف الحملة للعودة الى المسار الصحيح برفع نسب التغطية للمطاعيم الروتينية والحفاظ على خلو الاردن من شلل الاطفال، والقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية والسيطرة على العديد من الأمراض التي يطعّم لها.
 
كما تهدف الحملة للوصول الى تغطية تفوق 97% لجميع المطاعيم المدرجة في برنامج التطعيم الوطني، والوصول الى الاطفال الذين تخلفوا عن برنامج التطعيم الروتينية، وتعزيز النظام الصحي وبرنامج التطعيم، بما في ذلك الرصد النشط عن اي حالة اشتباه شلل رخوي حاد، وتعزيز نظام التيقظ الدوائي لرصد الاثار الجانبية بعد التطعيم، والإسراع في الجهود الرامية إلى القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية، والحفاظ على وضع الأردن كدولة خالية من شلل الأطفال وكزاز الأمهات والمواليد الجدد، ومكافحة الأمراض التي يطعم لها الأخرى.

وبين المقابلة أنه يتم تنفيذ الحملة بالتعاون مع نقابة الاطباء من خلال الاستعانة بـ 500 طبيب للمساعدة في حملة التطعيم للمناطق الاكثر اختطارا، موضحاً أنه جرى تدريبهم على البرنامج الوطني للتطعيم وآلية متابعة المتخلفين عن التطعيم لمدة أسبوع، وتم توزيعهم على المراكز الصحية للتدريب الميداني لمدة شهر وبعد ذلك تم توزيعهم مع كوادر الفرق الجوالة والكوادر الصحية العاملة في مراكز التطعيم بحيث لا يؤثر على سير العمل الروتيني اليومي وبحيث تشمل جميع مناطق الاختطار واماكن تجمع الفئات الرّحل في جميع مناطق المملكة للعمل على ادخال البيانات والمشاركة في حملة التوعية. 

وتتكون الحملة من عدة مراحل بحيث تستهدف المرحلة الأولى الفئات غير المطعمة او المتخلفين عن التطعيم من عمر شهرين حتى عمر 18 سنة، أما المرحلة القادمة والتي تحتاج الى جهد كبير أكبر ستبدأ في بداية العام الدراسي وهي تطعيم جميع طلاب المدارس ورياض الاطفال والحضانات ودور الايواء والمبرات والاحداث والذين سيتم اعطاءهم مطعوم MR (مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية).
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