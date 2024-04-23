الثلاثاء 23 نيسان 2024
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وزارة العمل: تحرير 1004 مخالفات و1441 إنذارا خلال الربع الأول من 2024

وزارة العمل
وزارة العمل

أصدرت وزارة العمل اليوم الثلاثاء، تقرير مديرية التفتيش المركزية للربع الأول من عام 2024.


وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن عدد المنشآت التي زارتها فرق التفتيش خلال الربع الأول من عام 2024 بلغ 7539 منشأة، مشيرا إلى أن الوزارة نفذت خلال هذه الفترة 4 حملات تفتيشية على قطاعات اقتصادية معينة.

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وأضاف أن فرق التفتيش حررت خلال الربع الأول من العام الحالي 1004 مخالفات و1441 إنذارا لمنشآت غير ملتزمة بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.


وبين الزيود أن عدد الشكاوى العمالية التي استقبلتها الوزارة عبر منصتها الإلكترونية "حماية" خلال ذات الفترة حوالي 2360 شكاوى منها 799 شكوى تمت تسويتها مع أصحاب العمل وتم تحصيل الحقوق العمالية للعمال المشتكين، و512 شكوى ما زالت قيد الإجراء، وتم تحرير 282 مخالفة بحق منشآت لم تتجاوب مع إجراءات الوزارة، في حين تم توجيه المتقدمين بـ767 شكوى إلى القضاء لعدم اختصاص الوزارة بها.  


وفيما يتعلق بجهود الوزارة في التفتيش على مدى التزام منشآت القطاع الخاص بمعايير السلامة والصحة المهنية أكد الزيود أن عدد المنشآت التي زارتها فرق التفتيش بهذا الخصوص 3419 منشأة ومعظمها زيارات توعوية وتثقيفية لأصحاب العمل بالأنظمة الجديدة للسلامة والصحة المهنية والتعليمات الصادرة بموجبها.


وحول جهود الوزارة في الحد من عمل الأطفال قال الزيود إن مجموع حالات عمل الأطفال التي ضبطتها فرق الوزارة بلغ 68 حالة، وحرر بحق المنشآت المخالفة 40 مخالفة و43 إندارا، لافتا إلى أن الوزارة استقبلت 18 بلاغا عبر الرابط المخصص لإستقبال البلاغات بخصوص عمل الأطفال  childlabor.mol.gov.jo الموجود على الموقع الإلكتروني للوزارة، في حين نفذ قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال والحضانات المؤسسية بعض جلسات رفع الوعي للحد من عمل الأطفال.


وأضاف ان فرق التفتيش زارت 32 منشأة للتأكد من مدى التزامها بتوفير حضانات لأطفال العاملين لديها حررت خلالها 5 مخالفات و7 إنذارات لمنشآت غير ملتزمة بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بخصوص الحضانات المؤسسية.


وفيما يتعلق بجهود الوزارة بتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية أوضح أن عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرارات تسفير لمخالفتهم أحكام قانون العمل خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 539 عامل غير أردني مخالف.

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