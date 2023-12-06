الأربعاء 06 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وزارة المياه : 4,3 مليون م3 دخلت السدود خلال المنخفض

سد
سد

قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن، إن ما دخل السدود من الأمطار وجريان الأودية من المنخفض الجوي حتى صباح اليوم الأربعاء، بلغ نحو 4,3 مليون متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الـ 15 الى 76 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 26% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.

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وحول معدل الهطول المطري اوضحت أنه ارتفع إلى 24,2% من المعدل السنوي طويل الأمد وأعلى هطول سجل في الزرقاء خلال ٢٤ ساعة بلغ 27,4 ملم.

 

وسجلت المحافظات هطولا بلغ في عمان 13,7 ملم ، البلقاء 10,9 ملم ، مادبا 15,3 ملم ، الزرقاء 13,2 ملم ، جرش 9,1 ملم ، المفرق 10,6 ملم ، اربد 10,2 ملم ، عجلون 10,7 ملم ، الكرك 8 ملم ، الطفيلة 5,1 ملم ، معان 1,7 ملم ، العقبة 0,9ملم.

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