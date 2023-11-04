السبت 04 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وزراء الخارجية العرب لبلينكن: يجب وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات بشكل فوري لغزة

وزراء الخارجية العرب يلتقون وزير الخارجية الأميركي في عمّان
وزراء الخارجية العرب يلتقون وزير الخارجية الأميركي في عمّان
بدأت أعمال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في عمّان، اليوم السبت.

وأكد وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع، الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع.اضافة اعلان

وبحث الوزراء مع بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.
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