وزراء الخارجية العرب لبلينكن: يجب وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات بشكل فوري لغزة

زايد الدخيل

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بدأت أعمال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في عمّان، اليوم السبت.وأكد وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع، الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع.وبحث الوزراء مع بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.