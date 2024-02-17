السبت 17 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزراء داخلية الأردن والعراق وسورية ولبنان يبحثون آفة المخدرات

وزراء داخلية الأردن والعراق وسورية ولبنان يبحثون آفة المخدرات
وزراء داخلية الأردن والعراق وسورية ولبنان يبحثون آفة المخدرات

عقد، صباح السبت، اجتماع على ‏مستوى وزراء داخلية العراق وسورية ولبنان، بالإضافة للأردن ‏لبحث موضوع آفة المخدرات ومكافحتها.

 

اضافة اعلان

 ويبحث الاجتماع كذلك "تعزيز التعاون في هذا ‏الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطرا يداهم ‏مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي ‏تهدد السلم المجتمعي".


وسيبحث الاجتماع تعزيز مجالات التعاون ‏الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.


ويحضر الاجتماع، الذي يعقد في عمّان وزير الداخلية مازن الفراية، ونظراؤه العراقي عبد الأمير الشمري والسوري محمد خالد الرحمون واللبناني بسام مولوي.-(المملكة)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
علم الأردن

نشاط أردني داعم للفلسطينيين في الأمم المتحدة

24 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
عمان

أجواء باردة وزخات مطرية في شمال ووسط المملكة

منذ4 ساعة
جلالة الملك عبدالله الثاني

الملك: نحيي المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في يوم الوفاء

15 شباط 2024
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي - (أرشيفية)

الصفدي: لقاءات الملك بالكونغرس حملت رسائل ثابتة في الدفاع عن القضية الفلسطينية

15 شباط 2024
جلالة الملك عبدالله الثاني. (الديوان الملكي الهاشمي)

الملك يصل إلى لندن لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني

15 شباط 2024
عمال وطن يعملون على تصريف مياه الأمطار - (أرشيفية للغد)

أجواء باردة وماطرة في أغلب المناطق حتى السبت

15 شباط 2024
منخفض جوي يؤثر على الأردن - (أرشيفية) - (تصوير: ساهر قدارة)

عدم استقرار جوي ثانٍ يحمل منخفضًا نهاية الأسبوع

14 شباط 2024
افكار و مواقف

مفاوضات التهدئة والهدنة في غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
محكمة العدل الدولية

الآمال الكبيرة وقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

ترجمات | منذ15 ساعة
1708024698585582400

تهديد الحوثيين للشحن البحري: التداعيات الإقليمية والسياسة الأميركية

ترجمات | منذ15 ساعة
1707904038202981700

تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة جريمة حرب‏

ترجمات |14 شباط 2024
1707904038232981900

التكيف مع عالم متعدد الأقطاب

ترجمات |14 شباط 2024
نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوام والقاضي البريطاني مالكولم شو في محكمة العدل الدولية، لاهاي، هولندا، يناير 2024 - (المصدر)

الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية

ترجمات |13 شباط 2024
حزب الله

هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟

ترجمات |13 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
14 copy

جولة جلالة الملك الخارجية

الوقت 15 شباط 2024

الوقت

رفح 14 شباط 2024

hajjaj copy

معنى الابتسامة 13 شباط 2024

Untitled

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا
 
 