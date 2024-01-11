الخميس 11 كانون الثاني 2024
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وزير الأوقاف: خيام جديدة وبوفيه مفتوح للحجاج الأردنيين

وزير الأوقاف محمد الخلايلة - (أرشيفية)
وزير الأوقاف محمد الخلايلة - (أرشيفية)

قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، الخميس، إنه جرى تقديم 22 ألف طلب في الأردن لمواطنين يرغبون بتأدية الحج في موسم العام الحالي.اضافة اعلان

وأضاف الخلايلة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الوكيل” الذي يذاع على أثير راديو “هلا”، أن عدد الحجاج الأردنيين للعام الجاري سيكون 8 آلاف حاج، إلى جانب 4500 حاج لعرب الـ48.

وأوضح وزير الأوقاف، أن الوزارة استكملت الكثير من التعاقدات مع شركات تقديم الخدمات للحجاج في المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأشار إلى أن الوزارة أنهت 80% من الإجراءات المتعلقة بموسم الحج للعام الحالي، وهذا مبكر جدا، لكن الوزارة ترى أن تكون على أهبة الاستعداد قبل حلول الموسم.

وأردف وزير الأوقاف أن كثيرا من المعوقات التي كانت في الأعوام السابقة حاولت الوزارة تجاوزها في هذا العام.

وبيّن الخلايلة، أن موسم الحج هذا العام سيكون فيه نوع مميز وجديد من الخيم تستخدم للمرة الأولى، إلى جانب خدمات التكييف المميزة داخلها، مستدركا أن الوزارة تبذل كل جهد للحصول على خدمة جيدة للحجاج الأردنيين.

وأكد وزير الأوقاف، وجود ضغط وضيق في مخيمات منى وعرفات، لأن هذه المناطق لا تتسع لعدد الحجاج الكبير، والمساحة المخصصة لكل حاج في منى صغيرة جدا، ما يمنع تقديم خدمة مثلى في خيام منى.

وبحسب الخلايلة، فإن الوزارة خلال مفاوضاتها مع الجانب السعودي حاولت أخذ أكبر مساحة ممكنة للحاج الأردني في مشعر منى، ومكان قريب وأفضل من المكان الذي كانت فيه بعثة الأردن في الأعوام الماضية.

ويبتعد سكن الحجاج الأردنيين عن بلاط الحرم المكي نحو 1500 متر، وسيكون موزعا بين فنادق 3 و4 نجوم، في حين تبتعد فنادق الـ5 نجوم نحو 2000 متر عن بلاط الحرم، وفقا للخلايلة.

وتوقع وزير الأوقاف، أن تكون تكلفة الحج للعام الحالي نحو 3200 دينار أردني، وهي التكلفة ذاتها للحج في العام الماضي، على الرغم من التطور في الخدمات هذا العام.

واستكملت وزارة الأوقاف، استئجار المساكن ومخيمات الحجاج والاتفاق مع شركات النقل وترتيبات الطعام والشراب، فيما سيكون في كل خيمة “بوفيه مفتوح” من أجل تناول وجبات الطعام للحجاج الأردنيين، على ما ذكر وزير الأوقاف.

وكان وزير الأوقاف الخلايلة وقع اتفاقية الحج بين وزارتي الأوقاف الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والحج والعمرة السعودية، خلال زيارة له إلى المملكة العربية السعودية بحث فيها ترتيبات الحج لعام 2024 وسبل تقديم أفضل الخدمات للحجاج الأردنيين وحجاج الـ48.
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