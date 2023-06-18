الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

وزير التربية والتعليم: غياب الطلبة عن التعليم الوجاهي كان تأثيره سيئا جدا على التعليم

-في-أحد-المدارس-في-دمشق-13-من-ايلول-2020-وزارة-التربية-السورية-e1601033069470
طلاب مدارس
قال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي عزمي محافظة، الأحد، إن غياب الطلبة عن التعليم الوجاهي كان تأثيره سيئا جدا على التعليم، وهو لم يقتصر على الأردنيين فقط.اضافة اعلان

وأوضح الوزير عبر برنامج "صوت المملكة" أن خبراء يقدرون المدة اللازمة لمعالجة الفاقد التعليمي وتعويضه بأكثر من 10 سنوات، وقال الوزير، إن المدارس الخاصة لا تشكو من الفاقد التعليمي الذي "نشكو منه" والمدارس الخاصة لها مناهجها المختلفة وطرقها المختلفة.

وأعلنت الوزارة الأسبوع الماضي التقويم المدرسي للعام الدراسي المقبل للمدارس الحكومية، ومدارس الثقافة العسكرية، ومدارس وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين (أونروا)، استنادًا إلى الخطة الوطنية للبرنامج العلاجي التي تستدعي تنفيذ إجراءات تهدف إلى علاج الفاقد التعليمي لدى الطلبة.

ووفق التقويم فهناك تقليص للعطلتين الصيفية والشتوية المقبلتين في ظل وجود "فاقد تعليمي كبير جدا ومقلق" وحاجة لمعالجته عبر تمديد العام الدراسي المقبل. وسيخضع العام الدراسي المقبل لزيادة بواقع أسبوعين في الفصل الأول، وأسبوعين في الفصل الثاني.

وأوضح الوزير أن المبدأ الأساسي في التعامل مع الفاقد التعليمي هو زيادة عدد ساعات التدريس، وفي العام الدراسي المقبل ستبدأ الدراسة في 20 آب وينتهي في 26 أيار، وبالتالي تكون المدة الكاملة هي 217 يوما، وبدون الامتحانات عدد أيام الدراسة الفعلية هو 191 يوما.

وذكر أن "المدارس الخاصة لها الحرية أن تتبع هذا النظام أو لا ..." وأشار لعدم وجود دليل على وجود فاقد تعليمي كبير في المدارس الخاصة.

وتحدث الوزير عن وجود "الفقر التعليمي" في الأردن قبل 2019، وهو يعرف بعدم قدرة الطالب في الصف الرابع على قراءة واستيعاب فقرة صغيرة، وكانت نسبة الفقر التعليمي 52.5% تقريبا؛ وهذه النسبة قريبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما أن أكثر من نصف الطلبة كان لديهم ضعف تعليمي واضح من خلال المقاييس العالمية وحسب الاختبارات الدولية، وفي جائحة كورونا عُطلت المدارس سواء بشكل جزئي أو كامل.

وأجريت دراسة من منظمة "يونيسف" العام الماضي على أكثر من 800 ألف طالب في الأردن، وأجرت منظمة (usaid) دراسة على عينة من نحو 30 ألف طالب، ونتائج هذه الدراسات أكدت وجود فاقد تعليمي كبير جدا.

وأشار الوزير إلى 13 إجراء لمعالجة الفاقد التعليمي، منها إعداد أوراق خاصة تدعم المنهاج، وتوجيه النشاطات الخاصة والمبادرات للمدارس الأقل ضعفا، وتدريب المعلمين على أساليب تدريس جديدة، واستغلال الطلبة أنفسهم من خلال الطلبة المتفوقين في التدريس، واستخدام المنصات والنوادي، وهذه الاستراتيجية لثلاث سنوات على الأقل.

وستكون هناك أوراق عمل في الرياضيات واللغة العربية وباقي المواد لعلاج الفاقد التعليمي؛ وهي أوراق ضرورية وحتى يكون الطالب قادرا على متابعة المنهاج المخصص للصف الذي يدرس فيه.
الملكة رانيا تنضم إلى الملكة ليتيزيا في زيارة ورش تدريب لتوفير فرص عمل في مجال المحافظة على التراث الوطني الاسباني

الملكتان رانيا وليتيزيا تزوران ورش تدريب في مجال المحافظة على التراث الإسباني منذ7 ساعة

الملك

بتوجيهات ملكية.. العيسوي يطمئن على الوضع الصحي للطيارين اللذين تحطمت طائرتهما منذ7 ساعة

1687191961020

محطة لتفعيل الهوية الرقمية في غرفة تجارة عمان منذ8 ساعة

63822795648616880646

إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن منذ9 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الغبار على الطريق الصحراوي أثناء منخفض خماسيني - (أرشيفية)

عدم الاستقرار المناخي وانتشار العواصف والأمطار خطر على المرضى

منذ5 ساعة
الجرائم الإلكترونية

"الجرائم الإلكترونية".. مخاوف من عودة المادة 11

منذ5 ساعة
المركز الوطني للصحة النفسية

توصية بدمح "الصحة النفسية"مع المستشفيات لتجنب "الوصمة"

منذ5 ساعة
عمال يقومون بحفريات مشروع جر مياه وادي العرب إلى خزان زبدا في مدينة إربد-(أرشيفية)

تمويل "كفاءة المياه".. كيف يترجم للواقع؟

منذ5 ساعة
مشهد للعاصمة عمان

أجواء إيجابية تسود ختام مفاوضات الأسرى اليمنيين

منذ5 ساعة
cnqr6bdTqRzJkZ1qFqA12lSZv08Fmgg4WRyBTC6o

منع إقامة فعالية تروج للشذوذ الجنسي في مقهى بوسط البلد

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى ستحتمل الضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم

تشوهات الطرق!

محمود الخطاطبة |اليوم

جنين.. وأسئلة "وحدة الساحات"

د.أحمد جميل عزم |اليوم
سلامة الدرعاوي

وهم "اقتصاديات الكازينو"

سلامة الدرعاوي |اليوم

نفاق رياضي!

خالد خطاطبة |اليوم

المواقيت الدستورية لانتخاب الرئيس اللبناني

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات | منذ5 ساعة
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
الرئيس جورج دبليو بوش في مخبأ قيادة قاعدة أفوت الجوية، 11 أيلول (سبتمبر) 2001 – (المصدر)

الولايات المتحدة في خضم انحدار إمبريالي غير استثنائي‏

ترجمات |17 حزيران 2023
لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

ترجمات |14 حزيران 2023
محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي

ماذا بعد بالنسبة لـ"حميدتي"؟‏

ترجمات |13 حزيران 2023
 