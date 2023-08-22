وزير الزراعة يكرم شركات أردنية منتجة لزيت الزيتون

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تحت رعاية وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وبتنظيم من الجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري منتجات الزيتون، بالتعاون مع المركز الهولندي لتعزيز الصادرات (CBI)، تم تكريم عدد من الشركات المصدرة لزيت الزيتون لحصولها على جوائز عالمية في عدد من دول العالم.وكانت هذه الشركات قد حصلت على جوائز عالمية ضمن مسابقات أقيمت في عدة بلدان بينها، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، تركيا واليابان ودول أخرى. وتنافست الشركات الأردنية مع شركات عالمية من بلدان منتجة لزيت الزيتون، حصدت خلالها الشركات الأردنية على جوائز ذهبية وفضية وبرونزية، الأمر الذي يؤكد جودة وتميز الزيت الأردني ومنتجاته عالميا.رئيس الجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري منتجات الزيتون، أكد أهمية هذه الجوائز وأثرها الإيجابي على سمعة الزيت الأردني وتميزه عالميا، مشيرا إلى أن هذه الجوائز تتويج لمسيرة عمل طويلة أهلتنا لمنافسة مئات الشركات العالمية، حيث أن الزيت الأردني كان حاضرا بقوة واستحق أفضل الجوائز العالمية.وأضاف الزيود أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتجلى في أبهى صورها مع وزارة الزراعة، وهي شراكة حقيقية، بدأت من حماية المنتج المحلي وصولا إلى دعم الشركات المنتجة والمصدرة وتذليل كثير من المعيقات التي كانت تقف أمام تقدم وتطور إنتاج الزيتون وملحقاته، وأننا في الأردن قد حققنا الاكتفاء الذاتي في إنتاج الزيت الأردني ومنتجاته وكذلك نقوم بتصديره إلى مختلف دول العالم.من جانبه قال عضو غرفة صناعة عمان، المهندس موسى الساكت، وأحد أصحاب الشركات الفائزة، أن احتفالنا اليوم جاء متزامنا مع لقاء جلالة الملك لمعرفة التقدم في سير العمل بتنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام (2022 – 2025)، وتأكيد جلالة الملك على ضرورة أن تساهم مشاريع الخطة الوطنية للزراعة في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة وتعزيز الصادرات الوطنية.الساكت قال إنه عند الحديث عن الزيت الأردني فلا بد من الحديث عن الصادرات من هذا المنتج الذي يتواجد في مختلف دول العالم وعن هذه المكانة الفريدة التي يحتلها في ظل وجود منافسة من دول أخرى إلا أن مكانة الزيت الأردني ممتازة وجديرة بالثقة العالمية.بدوره عبر وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات عن اعتزازه بهذا الاحتفال ومناسبته، مباركا لجميع الشركات الفائزة بالجوائز العالمية ومبديا الدعم المطلق لجميع الشركات بما يدعم مسيرتها وتطورها وتقدمها، وان الوزارة تضع كافة جهودها في هذا المجال وكذلك المجالات الأخرى.